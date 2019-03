Pallamano, Serie A femminile 2019: Salerno e Oderzo vincono a fatica, solida prestazione per Brixen

La Serie A di pallamano femminile è giunta al suo turno numero 16, e anche questa settimana non cambiano le gerarchie in testa alla classifica, con le prime tre che hanno ormai preso il largo, e che probabilmente si giocheranno lo Scudetto a fine anno.

In cima alla graduatoria troviamo ancora la Jomi Salerno, che questa volta si è imposta non senza sudare contro la Leonessa Brescia per 24-20, grazie alle 10 reti della mancina Suleiky Gomez, mentre ha sofferto anche la Mechanic System Oderzo, prima di aver ragione 23-20 del Casalgrande Padana in trasferta.

La prova più convincente è però quella del Brixen di Giada Babbo, che con 11 reti dell’ala sinistra pugliese ritrova finalmente entusiasmo e cattiveria, nel 36-21 rifilato alla Suncini Ariosto Ferrara, mentre i 10 gol di Nerea Costanzo fanno affondare il Flavioni fanalino di coda, nel 26-20 del suo Leno sulla formazione di Civitavecchia. Chiude il quadro il 19-19 tra Cassano Magnago e Venplast Dossobuono.

MATCH RISULTATO MATCH REPORT Leno – Flavioni 26-20 Download PDF Jomi Salerno – Leonessa Brescia 24-20 Download PDF Casalgrande Padana – Oderzo Mechanic System 20-23 Download PDF Brixen Südtirol – Suncini Ariosto Ferrara 36-21 Download PDF Cassano Magnago – Venplast Dossobuono 19-19

La classifica aggiornata:

Jomi Salerno 30 pti, Mechanic System Oderzo 29, Brixen Sudtirol 25, Venplast Dossobuono 15, Casalgrande Padana 14, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 14, Leonessa Brescia 13, Cassano Magnago 10, Leno 9, Flavioni 0

Foto: FIGH