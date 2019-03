Pallanuoto, A1 femminile 2019: risultati e classifica della quindicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta

Soli tre gli incontri disputati oggi per quanto riguarda la quindicesima giornata di A1 di pallanuoto al femminile: impegni in chiave Coppe Europee infatti per Plebiscito e Orizzonte che recupereranno le proprie sfide martedì. Nel frattempo avanti tutta Rapallo e SIS Roma che volano virtualmente in testa. Andiamo a vedere i risultati odierni e la classifica aggiornata.

Quindicesima giornata

Rapallo-Florentia 13-3

Sis Roma-Css Verona 15-4

Bogliasco Bene- Kally N.C. Milano 7-10

13 marzo ore 14.00Plebiscito Padova-Ecogruppo Torre del Grifo

Arbitri Bensaia e Valdettaro

13 marzo ore 18.00

F&D H2O-L’Ekipe Orizzonte 13 marzo

Arbitri Alfi e Pascucci

Classifica

SIS ROMA 38 RAPALLO PALLANUOTO 37 L’EKIPE ORIZZONTE 36 PLEBISCITO PADOVA 28 RN FLORENTIA 20 KALLY NC MILANO 19 CSS VERONA 16 BOGLIASCO BENE 16 F&D H2O 4 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO 0

