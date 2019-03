Hockey prato, A1 2019: risultati e classifica dell’undicesima giornata. Restano a braccetto HC Bra e Amsicora

Torna il campionato ma non cambia la situazione: HC Bra e Amsicora restano in vetta alla classifica dopo l’undicesima giornata della Serie A1 di hockey su prato maschile. Subito vittorie per le prime della classe. Andiamo a rivivere questo undicesimo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata.

11esima giornata di campionato

TEVERE EUR – HOCKEY BONOMI 2-3 (Schroder 2 – TEV; Eguizabal, Novakowski 2 – BON).

HC ROMA – SG AMSICORA 1-2 (Mastrogiacomo S. – ROM;

Mura, Paziuk – AMS).

CUS PISA – UHC ADIGE 4-3 (Malucchi 2, Biancanello Gallone Riccardo – PIS; Gazzini, Pellegrini, Redini – ADI).

POL JUVENILIA – HP VALCHISONE 5-0 (Koshelenko 4, Schevchuk).

HC BRA – CUS PADOVA 5-1 (Bhana 2, Chiesa, Giuliani, Green – BRA; Sacco A. – PAD)

CLASSIFICA

HC BRA, AMSICORA 26, HOCKEY BONOMI 24, CUS PADOVA, HT BOLOGNA* 15, HC ROMA, HP VALCHISONE 14, POL, JUVENILIA*, CUS PISA 13, UHC ADIGE 12, POL. FERRINI* 10, TEVERE EUR* 4.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Andrea Lusso