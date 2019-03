Omloop Het Nieuwsblad 2019, tutti gli italiani in gara. Matteo Trentin la punta, occhio a Colbrelli

Tutto pronto per la prima Classica del Nord della stagione: un antipasto di ciò che sarà nel mese d’aprile, in terra belga va in scena l’Omloop Het Nieuwsblad 2019. La corsa, con partenza da Merelbeke e arrivo in quel di Ninove dopo 200 chilometri e 13 muri da affrontare, è giunta alla 74ma edizione e, anno dopo anno, ha acquistato sempre più popolarità, entrando ovviamente a far parte del circuito World Tour. Andiamo a scoprire quali italiani potranno provare a dire la loro: da segnalare nel 2013 il successo di Luca Paolini.

Il più atteso è sicuramente il campione d’Europa Matteo Trentin: l’uomo della Mitchelton-SCOTT ha iniziato la stagione in modo spaziale, portandosi a casa addirittura tre successi tra Volta a la Comunitat Valenciana e Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Il trentino può sicuramente dire la sua sulle pietre: l’obiettivo è quello di arrivare in una volata ristretta dove potrebbe risultare addirittura il favorito assoluto. La gamba è già al top, la speranza è quella di vederlo protagonista anche nelle Domeniche Sante del ciclismo.

Sempre parlando di volate non si possono escludere Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e Giacomo Nizzolo (Dimension Data): per loro una vittoria a testa nel Tour of Oman. Da capire però la condizione su un percorso duro come quello belga. Discorso simile può essere fatto anche per Davide Ballerini, già spesso piazzato in volata nei primi mesi dell’anno con la nuova maglia dell’Astana.

Vista l’assenza di Peter Sagan potrà provare a giocarsi le proprie carte in casa Bora-hansgrohe Daniel Oss, che a queste latitudini spesso ha dimostrato di valere i migliori al mondo.

Foto: Isacco / Shutterstock.com