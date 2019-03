NBA 2019, i risultati della notte (7 marzo): quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers

Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago.

Salgono a quattro le vittorie consecutive dei San Antonio Spurs, che si impongono sul campo degli Atlanta Hawks con il punteggio di 104-111 grazie ad un solido ultimo quarto e ad una prova di assoluto valore da parte di LaMarcus Aldridge (32 punti). Non fanno mancare il loro apporto Derrick White (18 punti) e DeMar DeRozan (14 punti), mentre non brilla Marco Belinelli (5 punti). Trae Young (22 punti) e John Collins (18 punti e 10 rimbalzi) non riescono a regalare il successo alla propria squadra. Continua invece il momento di enorme difficoltà dei Los Angeles Lakers, sconfitti in casa dai Denver Nuggets per 99-115 e sempre più lontani dall’obiettivo playoff. La formazione ospite controlla l’incontro sin dalle prime battute e centra la vittoria grazie a Will Barton (23 punti), Gary Harris (19 punti) e Jamal Murray (19 punti). Alla squadra allenata da Luke Walton non basta un ritrovato LeBron James (31 punti) per evitare la quarta dolorosissima sconfitta consecutiva.

Passo falso inatteso sul campo dei Chicago Bulls per i Philadelphia Sixers, che cadono con il punteggio di 108-107 puniti sulla sirena dall’appoggio a canestro di un incontenibile Zach LaVine (39 punti). Robin Lopez (19 punti) e Otto Porter (15 punti) contribuiscono al successo dei padroni di casa, mentre agli uomini di Brett Brown non sono sufficienti Jimmy Butler (22 punti) e Ben Simmons (18 punti e 11 rimbalzi). Si conclude in volata anche la sfida tra Sacramento Kings e Boston Celtics, con gli ospiti ad avere la meglio per 109-111 grazie ad un canestro di Gordon Hayward (12 punti) e all’errore di Harrison Barnes (24 punti) dalla lunga distanza sulla sirena. Jayson Tatum (24 punti) e Al Horford (21 punti e 11 rimbalzi) fanno la differenza in favore degli uomini di Brad Stevens, privi di Kyrie Irving.

Successo piuttosto agevole dei Detroit Pistons sui Minnesota Timberwolves. Dopo un primo quarto in difficoltà, la formazione di Dwane Casey cambia il proprio ritmo e prende il largo, imponendosi con il punteggio definitivo di 131-114. Protagonista assoluto dell’incontro Andre Drummond (31 punti e 15 rimbalzi), ben supportato da Luke Kennard (21 punti) e Ish Smith (19 punti), mentre tra gli ospiti il migliore è Karl-Anthony Towns (24 punti). Delicatissima sfida playoff sul campo degli Charlotte Hornets, dove i Miami Heat infilano la terza vittoria consecutiva chiudendo sul 84-91 e completano il sorpasso ai danni della compagine guidata da James Borrego. Sfida equilibrata e caratterizzata dai tanti errori in fase offensiva da parte di entrambe le squadre. Decisive per il successo ospite le prove di Kelly Olynyk (22 punti e 11 rimbalzi) e di Hassan Whiteside (18 punti e 15 rimbalzi), sufficienti per rispondere a Kemba Walker (20 punti) e Frank Kaminsky (20 punti).

Risultato mai in discussione tra New Orleans Pelicans e Utah Jazz, con gli ospiti che trovano l’allungo in avvio di secondo quarto e amministrano il margine fino al 104-114 definitivo. Derrick Favors (25 punti), Rudy Gobert (22 punti e 13 rimbalzi) e Donovan Mitchell (22 punti) fondamentali per la vittoria della squadra allenata da Quin Snyder. Julis Randle (23 punti) è invece il migliore per la formazione di casa. Successo fondamentale in ottica playoff anche per i Brooklyn Nets ai danni dei Cleveland Cavaliers, al termine di un incontro più complicato rispetto alle aspettative per gli uomini di Kenny Atkinson e chiuso sul punteggio di 113-107. Spencer Dinwiddie (28 punti) e D’Angelo Russell (25 punti) fanno la differenza in favore dei padroni di casa, mentre agli ospiti non bastano Kevin Love (24 punti e 16 rimbalzi) e David Nwaba (22 punti).

Partita equilibrata tra Washington Wizards e Dallas Mavericks. Ad avere la meglio sono i padroni di casa, che si impongono per 132-123. Determinanti le prestazioni di Bradley Beal (30 punti) e di Trevor Ariza (22 punti), che replicano con successo alle doppie doppie di Luka Doncic (31 punti e 11 rimbalzi) e di Dwight Powell (26 punti e 10 rimbalzi). Nella sfida tra le ultime della classe, i Phoenix Suns superano in rimonta i New York Knicks per 107-96 grazie ad un indemoniato Devin Booker (41 punti). Alla formazione di David Fizdale non basta invece DeAndre Jordan (17 punti e 14 rimbalzi).

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Charlotte Hornets – Miami Heat 84-91

Washington Wizards – Dallas Mavericks 132-123

Detroit Pistons – Minnesota Timberwolves 131-114

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 113-107

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 104-111

Chicago Bulls – Philadelphia Sixers 108-107

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 104-114

Phoenix Suns – New York Knicks 107-96

Sacramento Kings – Boston Celtics 109-111

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 99-115

