NBA 2019, i risultati della notte (11 marzo): impresa San Antonio contro Milwaukee! Toronto ipoteca i playoff, sconfitta a sorpresa per Golden State

Diverse sorprese nelle nove partite in programma in questa appassionante notte NBA. San Antonio ha fermato gli inarrestabili Milwaukee Bucks dimostrando un’eccellente stato di forma, mentre Philadelphia ha avuto la meglio su Indiana nella delicata sfida playoff. Successi da favorite per Toronto e Houston, mentre Golden State è inaspettatamente caduta in casa contro Phoenix.

Nella partita più attesa della notte autentica impresa dei San Antonio Spurs che sconfiggono con il punteggio di 121-114 la capolista Milwaukee Bucks infilando la quinta vittoria consecutiva. Gli uomini di Gregg Popovich chiudono in svantaggio il primo tempo (54-60), ma riescono a trovare il sorpasso nel terzo periodo (87-83) dilagando poi inaspettatamente nell’ultimo quarto e conquistando con ampio merito il successo. Determinanti LaMarcus Aldridge (29 punti e 15 rimbalzi) e DeMar DeRozan (28 punti), ma apporto preziosissimo anche dall’azzurro Marco Belinelli (16 punti con 4/8 da tre). La doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (27 punti e 13 rimbalzi) non serve invece a nulla per la formazione di Mike Budenholzer.

Nello scontro diretto per la terza posizione in classifica tra Philadelphia Sixers e Indiana Pacers ad avere la meglio sono i padroni di casa con il punteggio di 106-89. Dopo un primo quarto all’insegna dell’equilibrio (26-25), gli ospiti allungano leggermente prima dell’intervallo chiudendo il primo tempo sul 51-59. Sul finire del terzo quarto si materializza il nuovo sorpasso (72-70) e nell’ultimo periodo la formazione di Brett Brown prende il largo ipotecando la vittoria. Serata da assoluto protagonista per Joel Embiid (33 punti e 12 rimbalzi), ben supportato da Tobias Harris (16 punti) e Ben Simmons (15 punti), mentre tra le fila degli ospiti il migliore è Bojan Bogdanovic (18 punti).

Partita decisamente equilibrata tra Dallas Mavericks e Houston Rockets con il successo degli ospiti in volata per 93-94. Gli uomini di Mike D’Antoni centrano l’ottava vittoria consecutiva grazie all’ottima prestazione di Eric Gordon (26 punti) e al solito James Harden (20 punti), ma faticano sopratutto nell’ultimo periodo, quando i padroni di casa riescono a trovare la parità sull’89-89 entrando negli ultimi quattro minuti. Non basta però la doppia doppia di Luka Doncic (19 punti e 15 rimbalzi) ad evitare la sconfitta. Risultato quantomai sorprendente invece tra Golden Stata Warriors e Phoenix Suns, con la caduta della formazione di Steve Kerr per 111-115. Gli ospiti rimangono a contatto per tutta la durata dell’incontro e trovano l’allungo decisivo nel finale grazie a uno scatenato Devin Booker (37 punti e 11 assist) e ad un ottimo Kelly Oubre (22 punti). Klay Thompson (28 punti) e Kevin Durant (25 punti) non riescono invece a regalare il successo ai campioni in carica.

Successo dei Toronto Raptos che chiudono la striscia di quattro vittorie consecutive dei Miami Heat imponendosi in trasferta con il punteggio di 104-125. La formazione allenata da Nick Nurse, già matematicamente certa di prendere parte ai playoff, costruisce un buon vantaggio nel primo tempo (54-68), amministrando nella ripresa senza rischiare nulla. Kyle Lowry (24 punti e 10 assist) e Pascal Siakam (20 punti) brillano nell’ottima prova corale degli ospiti, che chiudono con otto giocatori in doppia cifra, mentre ai padroni di casa non basta Edrice Adebayo (19 punti). Quinta vittoria consecutiva per i Detroit Pistons, vincitori sui Chicago Bulls per 131-108 grazie ad un secondo tempo di assoluto valore dopo una prima metà di gara combattuta. Ottima prestazione del terzetto composto da Blake Griffin (28 punti), Reggie Jackson (21 punti) e Langston Galloway (21 punti), che replica senza difficoltà a Wayne Selden (18 punti).

Nelle altre partite successo dei Memphis Grizzlies contro gli Orlando Magic per 105-97, con gli uomini di J.B. Bickerstaff trascinati da Mike Conley (26 punti) e Avery Bradley (21 punti), mentre agli ospiti non basta Nikola Vucevic (26 punti e 10 rimbalzi). Vittoria casalinga anche per gli Atlanta Hawks sui New Orleans Pelicans con il punteggio di 128-116. Kevin Huerter (27 punti) e John Collins (23 punti e 10 rimbalzi) replicano alla coppia composta da Julius Randle (23 punti) e Frank Jackson (23 punti). Nessun problema infine neppure per i Minnesota Timberwolves, vincitori sui New York Knicks per 103-92 grazie all’ottima prova di Taj Gibson (25 punti) e di Jeff Teague (20 punti e 10 assist) e nonostante un ottimo Damyean Dotson (26 punti).

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Detroit Pistons – Chicago Bulls 131-108

Philadelphia Sixers – Indiana Pacers 106-89

Miami Heat – Toronto Raptors 104-125

Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans 128-116

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 105-97

Dallas Mavericks – Houston Rockets 93-94

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 121-114

Minnesota Timberwolves – New York Knicks 103-92

Golden State Warriors – Phoenix Suns 111-115

