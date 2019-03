MotoGP stasera in tv, GP Qatar 2019: orario d’inizio e canale tv e streaming. Programma: diretta, differita in chiaro e repliche

Stasera (ore 18.00) si correrà il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail incomincia la stagione e si preannuncia grandissimo spettacolo nel deserto, ne vedremo davvero delle belle in una gara che dovrebbe essere molto equilibrata. Maverick Vinales scatterà dalla pole position, lo spagnolo della Yamaha proverà a fare saltare il banco ma i grandi favoriti della vigilia sono Andrea Dovizioso e Marc Marquez: il forlivese della Ducati e l’iberico della Honda dovrebbero dare vita a un duello mozzafiato come dodici mesi fa. Tutti si aspettano anche la grande rimonta di Valentino Rossi, solo quattordicesimo in griglia di partenza ma pronta a rimettersi in lizza per un risultato di rilievo in sella alla sua Yamaha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Le gare saranno visibili anche in differita su TV8. Gli orari sono italiani (in Qatar sono avanti due ore rispetto a noi).

GP QATAR 2019: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 10 MARZO:

18.00 MotoGP, Gara

GP QATAR 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prevista la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 secondo i seguenti orari: Moto3 alle ore 18.00, Moto2 alle ore 19.20, MotoGP alle ore 21.15.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com