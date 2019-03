MotoGP, Mondiale 2019: Valentino Rossi, 40 anni e non sentirli. L’entusiasmo di un ragazzino per sognare la decima

Valentino Rossi è pronto per una nuova battaglia, il Dottore non conosce limiti e non si tira mai indietro, le 40 candeline spente qualche settimana fa non sono un freno per il nove volte Campione del Mondo che anzi sembra essere come il vino buono: invecchia e le prestazioni sono sempre di altissimo spessore, un leone indomabile che contro tutto e tutti riesce sempre a fare la differenza tirando fuori la sua classe cristallina. Il numero 46 è reduce da una stagione estremamente complicata in sella alla Yamaha, la moto realizzata da Iwata non è mai stata performante e ha impedito al centauro di Tavullia di poter lottare per degli obiettivi concreti contro Marc Marquez e Andrea Dovizioso.

Rossi non sente assolutamente l’età, ha la forma fisica di un ragazzino e la lucidità mentale di un veterano, è in possesso del perfetto connubio per poter puntare ai massimi traguardi ma il suo entusiasmo sfrenato potrebbe non bastare per essere protagonista nel Mondiale di MotoGP che scatterà nel weekend col GP del Qatar. Il marchigiano avrà bisogno di essere supportato al meglio dalla propria scuderia, c’è un nuovo clima all’interno del team come egli stesso ha dichiarato e sembra esserci la giusta serenità per fare bene: si è lavorato nella direzione giusta durante l’inverno, si sono fatti dei passi in avanti particolarmente importanti e i risultati si sono visti durante gli ultimi Test sul circuito di Losail ma si dovrà crescere ulteriormente per contrastare Honda e Ducati nella rincorsa verso il titolo iridato.

Il nove volte Campione del Mondo sa benissimo come si vince anche se non centra l’obiettivo dal GP di Assen 2017 mentre l’ultimo scettro iridato risale al 2009. Sono trascorsi 10 anni dall’ultima apoteosi mondiale del Dottore, un decennio a digiuno (ma senza dimenticarsi del celeberrimo finale dell’edizione 2015), dieci anni in cui l’entusiasmo e la voglia di sorprendere non sono mai venute meno al più grande di tutti i tempi che si rimboccherà le maniche ancora una volta, pronto a sognare e sorprendere con il suo carisma da primo della classe. Rivivere un duello con l’odiato Marc Marquez è il sogno di tutti i suoi tifosi che speriamo nel colpo di coda dell’highlander per eccellenza del motociclismo.

Foto: Valerio Origo