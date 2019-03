MotoGP in tv, GP Qatar 2019: programma e calendario a Losail. Tutti gli orari e le dirette del fine settimana

Nel weekend 8-10 marzo andrà in scena il GP Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP: a Losail incomincerà la stagione riservata alle due ruote, i motori si accendono e inizierà un campionato che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, tutto da vivere nel corso dei 19 Gran Premi previsti fino a novembre. Nel deserto ne vedremo davvero delle belle, si gareggerà in notturna e sotto i riflettori si attendono come sempre grandi sorprese, lo spettacolo non mancherà e finalmente vedremo all’opera i centauri dopo il lungo inverno in cui si sono dovuti concentrare sui test e sulla preparazione delle nuove moto.

Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo e vuole incominciare al meglio il cammino verso la difesa del titolo ma il pilota della Honda ha sempre faticato a esprimere al meglio in Qatar e vedremo se sarà capace di fare saltare il banco. Ci si attende una grande prestazione da parte di Andrea Dovizioso, molto carico in sella alla Ducati e che punta a lottare per lo scettro dopo due secondi posti consecutivi in campionato. Il forlivese ha tutte le carte in tavola per fare la differenza a Losail ma attenzione anche all’eterno Valentino Rossi che a 40 anni vuole riscattare il 2018 sottotono con la speranza che la Yamaha sia all’altezza della situazione. Riflettori puntati anche su Jorge Lorenzo alla prima uscita con la Honda, su Danilo Petrucci che debutta da pilota ufficiale Ducati, su Maverick Vinales che spera di dire la sua con la Yamaha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Tutti gli eventi del weekend (prove libere, qualifiche, gare) saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi).

GP QATAR 2019, MONDIALE MOTOGP: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 8 MARZO:

11.50-12.30 Moto3, prove libere 1

12.45-13.25 Moto2, prove libere 1

13.40-14.25 MotoGP, prove libere 1

16.10-16.50 Moto3, prove libere 2

17.05-17.45 Moto2, prove libere 2

18.00-18.45 MotoGP, prove libere 2

SABATO 9 MARZO:

11.25-12.05 Moto3, prove libere 3

12.20-13.00 Moto2, prove libere 3

13.15-14.00 MotoGP, prove libere 3

15.30-15.45 Moto3, qualifiche 1

15.55-16.10 Moto3, qualifiche 2

16.25-16.40 Moto2, qualifiche 1

16.50-17.05 Moto2, qualifiche 2

17.20-17.50 MotoGP, prove libere 4

18.00-18.15 MotoGP, qualifiche 1

18.25-18.40 MotoGP, qualifiche 2

DOMENICA 10 MARZO:

12.40-13.00 Moto3, Warm Up

13.10-13.30 Moto2, Warm Up

13.40-14.00 MotoGP, Warm Up

15.00 Moto3, Gara

16.20 Moto2, Gara

18.00 MotoGP, Gara

GP QATAR 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutti gli eventi del weekend (prove libere, qualifiche, gare) saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Le gare di domenica verranno trasmesse anche in chiaro su TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com