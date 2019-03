MotoGP, GP Qatar 2019: Valentino Rossi non finisce mai! Rimonta eroica, il Dottore si trasforma in gara con una Yamaha in difficoltà

La leggenda dell’immortale si è arricchita di un nuovo capitolo, il mastodontico libro sul più grande di tutti i tempi si è impreziosito delle pagine scritte oggi con la penna dell’highlander infinito sul circuito di Losail. Valentino Rossi non finisce davvero mai, stupisce ogni volta che monta in sella, si trasforma in gara dove trova il suo habitat ideale, quello adatto all’animale indomito che nel corpo a corpo riesce a esaltarsi tirando fuori il meglio di sé: il GP del Qatar, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP, era iniziato con il miglior tempo nelle prove libere 1 ma poi il 14esimo posto in qualifica ha costretto il Dottore all’ennesima rimonta funambolica.

Passo dopo passo, sempre più convinto dei propri mezzi, il centauro di Tavullia risale rapidamente la china e si porta in quinta posizione sognando anche di lottare per il podio poi sfumato. Il recupero eroico ha scaldato tutti gli appassionati delle due ruote e lo show è stato di pregevole fattura, una risalita condita da tanti sorpassi in pieno stile rossiniano che hanno messo in mostra per l’ennesima volta tutto il talento del numero 46: la versione ammirata oggi nel deserto è stata una delle migliori di Valentino delle ultime due stagioni che ha fatto il massimo con una Yamaha oggettivamente in difficoltà.

La scuderia di Iwata non ha compiuto grossi passi in avanti rispetto a dodici mesi fa quando Rossi fu terzo alle spalle di Andrea Dovizioso e Marc Marquez (anche oggi primo e secondo). Lo stesso Dottore si è dichiarato preoccupato per il futuro: la sua moto non è all’altezza della Ducati e della Honda ma anche della Suzuki, su tracciati diversi rispetto a quello del Qatar c’è il rischio di soffrire proprio come l’anno scorso perché permangono i problemi al posteriore e le componenti elettroniche continuano a non brillare.

La rimonta eroica di Losail è un nuovo capitolo indelebile della saga del nove volte Campione del Mondo che porta a casa il risultato con l’entusiasmo di un ragazzino capace di esaltarsi a suon di sorpassi e recuperi al cardiopalma ma vedremo se basterà per il prosieguo del campionato. Prossima tappa in Argentina tra tre settimane dove l’anno scorso venne steso da Marc Marquez, Valentino Rossi vuole scrivere nuove pagine di storia.

Foto: Lapresse