MotoGP, GP Qatar 2019: orario della differita delle qualifiche su TV8. Come vederla gratis e in chiaro

La sintesi delle qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP, verrà trasmessa in differita tv su TV8 a partire dalle ore 19.00 quando inizieranno a essere mandate in onda le immagini delle categorie inferiori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi).

QUALIFICHE GP QATAR 2019: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 9 MARZO:

11.25-12.05 Moto3, prove libere 3

12.20-13.00 Moto2, prove libere 3

13.15-14.00 MotoGP, prove libere 3

15.30-15.45 Moto3, qualifiche 1

15.55-16.10 Moto3, qualifiche 2

16.25-16.40 Moto2, qualifiche 1

16.50-17.05 Moto2, qualifiche 2

17.20-17.50 MotoGP, prove libere 4

18.00-18.15 MotoGP, qualifiche 1

18.25-18.40 MotoGP, qualifiche 2

QUALIFICHE GP QATAR 2019: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Sintesi delle qualifiche su TV8 dalle ore 19.00.

Foto: Valerio Origo