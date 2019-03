MotoGP, parla Miller a Marca: “La Ducati usa me e Petrucci per provare la moto per Dovizioso”

Siamo vicinissimi all’inizio della stagione e del Mondiale di MotoGP, ma non mancano già le polemiche. Anche in casa Ducati, dove Jack Miller ha deciso di esprimere il proprio disappunto sull’utilizzo dei Test e delle moto che, secondo il britannico, sarebbero tutti preparati in chiave Andrea Dovizioso.

“Danilo ed io siamo usati come un passaggio intermedio tra le apparecchiature di prova e il pilota principale, che è Dovizioso. Possiamo usare le prove in una situazione diversa rispetto a lui” le parole del britannico a Marca.

Prosegue: “I pezzi sono provati da Pirro, che è il pilota selezionato per le prove, allora potrebbero essere mandati a me o Petrucci, che siamo coloro che possono dimostrare se funzionano o meno. Se funzionano bene poi vengono uniti alla moto ufficiale”.

