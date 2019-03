Moto3, Mondiale 2019: il ritorno di Romano Fenati. Un nuovo inizio dal basso per cancellare il passato

GP di San Marino, 9 settembre 2018. Sul circuito di Misano Adriatico accade quello che non ti aspetti: durante la gara riservata alla Moto2, Romano Fenati, dopo una lunga e accesissima battaglia con Stefano Manzi ai limiti della regolarità, affianca il rivale sul rettilineo e schiaccia il freno della moto dell’avversario mentre i due stanno viaggiando a oltre 200 km/h. Un gesto pericolosissimo che fortunatamente non provoca un incidente ma che rende inevitabile la squalifica per il pilota. Il giorno successivo la Snipers e la MV Augusta rescindono i contratti per il 2018 e il 2019 lasciando così a piedi il centauro ascolano. Un bruttissimo episodio che ha inevitabilmente segnato la carriera del 23enne, ora pronto però a tornare all’arrembaggio e a essere grande protagonista nel Mondiale Moto3 che scatterà nel weekend col GP del Qatar.

Sono ormai passati sei mesi dall’increscioso fatto occorso sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli e Romano Fenati sembra essersi lasciato tutto alle spalle, è sceso di categoria (questo sarà il suo settimo campionato nella cilindrata più bassa) e sembra essere totalmente rinato. Il pilota della Snipers, che ha deciso di dargli una seconda chance, vuole cancellare il passato e per farlo dovrà dare il meglio di sé in pista facendosi notare per i podi e le vittorie più che per gesti che poco hanno a che fare con lo sport e con il fairplay.

Il centauro, che in Moto3 ha vinto 10 gare nel corso della sua carriera e vanta un secondo posto nella classifica generale nel 2017, spera di ripartire col piede giusto e i Test invernali hanno lasciato intendere che ci sono tutte le potenzialità per puntare in alto. Grande velocità, ottimo passo gara, moto di assoluto rispetto, capacità di spingere e di dare gas unite a una grande esperienza che in questa categoria può davvero fare la differenza: il ritorno di Romano Fenati è una delle grandi notizie di questo campionato, ora spetterà a lui dare prova del suo talento a suon di risultati.

