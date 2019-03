MotoGP, Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019: “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma c’è ancora tanto da fare!”

L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel prossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto.

Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni sono sempre altissime. Certo, il “Dottore” è reduce da un’annata priva di vittorie, un evento più unico che raro per lui. La Yamaha si è rivelata un enigma insolubile nell’ultimo biennio e quindi l’obiettivo sarà tornare alla piena competitività del pacchetto.

“Finalmente sta per cominciare il primo GP della stagione! I test pre-campionato sono stati molto importanti, sia a Sepang che in Qatar abbiamo fatto dei grandi passi avanti e possiamo dire che sono stati dei test positivi. Dobbiamo ancora migliorare molto, ma la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Questo venerdì inizieremo il primo weekend di gara del 2019 e saremo in grado di capire meglio molte cose. Avremo ancora del tempo per sviluppare la moto durante le prove libere e faremo tutto il possibile per farci trovare pronti per la corsa domenicale“, le parole del campione di Tavullia (fonte: it.motorsport.com).

La condizione psicofisica di Rossi, quindi, è ottimale e anche il rapporto di coesione con il team pare essere una delle armi in più di questa nuova annata: “Mi sento bene, mi sono allenato tanto durante l’inverno e sono pronto per iniziare questo nuovo campionato con la mia squadra e tutto lo staff Yamaha. Faremo del nostro meglio!“, la chiosa di Valentino

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com