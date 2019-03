Moto2, Mondiale 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre

La media cilindrata del Motomondiale parla decisamente italiano: saranno nove in totale. Si parte dalla coppia tutta tricolore in Italtrans Racing, con Andrea Locatelli e il rookie Enea Bastianini, in arrivo dalla Moto3. Stessa storia, stesso mare per lo Sky Racing Team VR46 che punterà le proprie fiches su Luca Marini (fratellino di Valentino Rossi) e su Nicolò Bulega, proveniente dal medesimo team della Moto3. L’obiettivo della squadra italiana sarà quella di replicare lo strepitoso risultato di Francesco “Pecco” Bagnaia dell’anno scorso. Lorenzo Baldassarri, da par suo, affronta la seconda stagione in Pons HP40, al pari di Stefano Manzi che si esibirà in sella alla MV Agusta del Forward Racing Team, mentre Simone Corsi avrà sempre i colori del Tasca Racing. Debuttano nella categoria intermedia Fabio Di Giannantonio con Speed Up Racing e Marco Bezzecchi con Red Bull KTM Tech 3 che si ritroverà con la stessa moto del proprio rivale nel campionato dell’anno passato nella minima cilindrata, ovvero Jorge Martín (Red Bull KTM Ajo). Fa ritorno in Moto2 Thomas Lüthi nel team Dynavolt Intact GP. Osservati speciali saranno il britannico Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) e lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), favoriti per la vittoria finale.

Di seguito l’elenco completo dei piloti e delle squadre:

Num. Pilota Nazionalità Team Moto 3 Lukas TULOVIC Germania Kiefer Racing KTM 4 Steven ODENDAAL Sud Africa NTS RW Racing GP NTS 5 Andrea LOCATELLI Italia Italtrans Racing Team Kalex 7 Lorenzo BALDASSARI Italia Pons HP40 Kalex 9 Jorge NAVARRO Spagna Speed Up Racing Speed Up 10 Luca MARINI Italia Sky Racing Team VR46 Kalex 11 Nicolò BULEGA Italia Sky Racing Team VR46 Kalex 12 Tom LUTHI Svizzera Dynavolt Intact GP Kalex 16 Joe ROBERTS USA American Team KTM 18 Xavier CARDELUS Andorra Angel Nieto Team KTM 20 Dimas Ekky PRATAMA Indonesia Idemitsu Honda Team Asia Honda 21 Fabio DI GIANNANTONIO Italia Speed Up Racing Speed Up 22 Sam LOWES Gran Bretagna Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 23 Marcel SCHROTTER Germania Dynavolt Intact GP Kalex 24 Simone CORSI Italia Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 27 Iker LECUONA Spagna American Team KTM 33 Enea BASTIANINI Italia Italtrans Racing Team Kalex 35 Somkiat CHANTRA Thailandia Idemitsu Honda Team Asia Kalex 40 Augusto FERNANDEZ Spagna Pons HP40 Kalex 41 Brad BINDER Sud Africa Red Bull KTM Ajo KTM 45 Tetsuta NAGASHIMA Giappone Sag Team Kalex 62 Stefano MANZI Italia Forward Racing Team MV Agusta 64 Bo BENDSNEYDER Olanda NTS RW Racing GP NTS 65 Philipp OETTL Germania Red Bull KTM Tech 3 KTM 72 Marco BEZZECCHI Italia Red Bull KTM Tech 3 KTM 73 Alex MARQUEZ Spagna EG 0,0 Marc VDS Kalex 77 Dominique AEGERTER Svizzera Forward Racing Team MV Agusta 87 Remy GARDNER Australia Sag Team Kalex 88 Jorge MARTIN Spagna Red Bull KTM Ajo KTM 89 Khairul Idham PAWI Malesia Petronas Sprinta Racing Kalex 96 Jake DIXON Gran Bretagna Angel Nieto Team KYM 97 Xavi VIERGE Spagna EG 0,0 Marc VDS Kalex

