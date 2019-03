Mondiali Biathlon 2019, Lisa Vittozzi: “Ci proverò per la medaglia in ogni gara. Darò tutto per il pettorale giallo”

Lisa Vittozzi è determinata e convinta dei propri mezzi in vista dei Mondiali di biathlon ad Oestersund che scatteranno oggi con la staffetta mista. Impegnata come da tradizione in prima frazione, la sappadina ha ambizioni importanti di medaglia in ogni competizione e lotterà gara per gara per difendere il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che oggi mantiene con 7 punti di vantaggio su Dorothea Wierer (escludendo gli scarti), in una lotta per la sfera di cristallo che al momento vede al vertice le due atlete di riferimento della nazionale azzurra.

Al rientro dalle fatiche e smaltito il fuso orario della trasferta oltreoceano, su quali aspetti si è concentrata la rifinitura ad Anterselva prima della partenza della rassegna iridata?

“Ho cercato di recuperare le forze mentali dopo le tappe nordamericane. Ad Anterselva abbiamo svolto una preparazione di gruppo, atleticamente ho lavorato per ritrovare delle buone sensazioni e mantenere il tiro che ho fatto fino ad ora”.

Sono stati svolti allenamenti in serata per abituarsi all’oscurità di Oestersund?

“No, non abbiamo svolto lavori specifici alla sera in quanto non è la prima volta che gareggiamo in queste condizioni e abbiamo comunque la possibilità di fare allenamenti tardi i giorni prima delle gare”.

I Campionati del Mondo come da tradizione si apriranno con la staffetta mista: per i risultati ottenuti ai Giochi e per la coppetta di specialità conquistata lo scorso anno è una gara molto sentita, manca solo l’affermazione ai Mondiali, dove la medaglia è stata sfiorata ad Hochfilzen nel 2017.

“Sicuramente è una gara molto importante per noi e per tutta la squadra, ci teniamo a fare bene e abbiamo tutte le carte in regola per farlo, quindi ci proveremo come sempre. Il fatto che sia la gara di apertura è positivo, rompi il ghiaccio e testi gli avversari”.

Sei consapevole di poter lottare in ogni gara per il podio iridato?

“Sì, so che posso lottare in ogni gara per la medaglia, e ci proverò fino alla fine”.

Nel tuo palmares manca la medaglia individuale nei Campionati Mondiali, d’altro canto però sei la leader della classifica generale e sprint. Sei pronta per l’appuntamento clou della stagione?

“Mi manca la medaglia individuale ma non mi fossilizzo su questo, ho grandi obiettivi e non lo nego, ma non mi farò sopraffare dal volere troppo. Parto con il pettorale giallo e rosso e questo mi darà la forza per lottare ancora di più, come lo è stato fino ad ora”.

nicolo.persico@oasport.it

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini