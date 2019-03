Maverick Vinales MotoGP, GP Qatar 2019: “Abbiamo lavorato bene e sono contento di essere stato veloce nonostante il vento”

Yamaha MotoGP's Maverick Vinales of Spain competes in the second practice session at Losail track in Doha on March 8, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)