Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019: “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…”

Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla seconda posizione di Andrea Dovizioso.

Per il campione del mondo in carica (e cinque volte iridato nella classe regina) tuttavia, non c’è niente di strano nel suo atteggiamento. “Siamo in MotoGP – esordisce sorridendo ai microfoni di Sky Sport – A volte la strategia la subisci, altre volte la metti in atto tu. Oggi, per esempio, mi sono messo dietro a Petrucci, ma in altre occasioni era stato lui a prendermi la scia nello scorso campionato. Sono cose che succedono, stavolta ne ho usufruito io, capita…”.

Uno stratagemma che, ad ogni modo, ha portato i suoi frutti. “Sono contento per il risultato ottenuto. Volevo dare il tutto per tutto in questa qualifica e ci sono riuscito, centrando il massimo risultato possibile per la mia giornata. Non pensavo di poter arrivare alla pole position, per cui bene così”.

La gara, a questo punto, può iniziare con buoni auspici per lo spagnolo, che proverà a sorprendere i rivali su un tracciato nel quale, solitamente, non ha mai conquistato grandissimi risultati (per i suoi standard, ovviamente): “Essere in prima fila è assolutamente fondamentale per centrare un buon risultato. So di avere a disposizione un buon ritmo, ma le variabili sono numerose, dall’umidità al vento, per cui niente sarà scontato”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo