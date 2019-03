Marc Marquez MotoGP, GP Qatar 2019: “Sono pronto e sto finalmente bene. I rivali? Saranno tanti…”

Marc Marquez è assolutamente pronto per il via della nuova stagione nel Mondiale MotoGP. Lo spagnolo lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il campione del mondo in carica ha dimostrato grande serenità e sicurezza nei propri mezzi, chiarendo che la sua condizione fisica sia in netto miglioramento. “Devo dire che è sempre bello arrivare a Losail e ricominciare un nuovo campionato. Per quanto riguarda il mio infortunio e l’operazione sono contento perchè sono stati ampiamente messi alle spalle e potrò concentrarmi al 100% solamente sulla gara, dato che sono vicino al mio consueto standard fisico. Ho vissuto un pre-campionato strano ma non ci penso più, io ed il team vogliamo migliorare giorno dopo giorno e iniziare alla grande in questo 2019″.

Dopo quanto visto nei test di Sepang e Losail si può iniziare a fare un primo bilancio su quali piloti e team saranno i favoriti. Marc Marquez, tuttavia, non vuole snobbare nessuno. “Sinceramente io ho sempre guardato i miei avversari nello stesso modo, perché non si sa mai chi sarà il tuo rivale. Due anni fa, per esempio, quasi nessuno aveva messo Andrea Dovizioso tra i favoriti, ma ha stupito tutti e ha combattuto fino all’ultima gara. Per questo motivo, anche oggi, non ho un nome sopra gli altri. Nel corso dell’inverno ho visto che tutti sono cresciuti, dalla Yamaha, alla Ducati, fino alla Suzuki, per cui sarà una stagione quanto mai lunga. Dovremo concentrarci su noi stessi, quindi a fine anno vedremo come saranno andate le cose”.

Sarà un altro anno ricco di cadute per il cinque volte iridato nella classe regina oppure in questi mesi è corso ai ripari in qualche modo? “Non credo sia possibile allenarsi per cadere meglio o in maniera minore. Farò di tutto perché ciò avvenga il meno possibile, ma se dovessi cadere altre 23 volte per vincere un titolo metterei subito la firma”.

La nuova Honda edizione 2019 vede un motore più potente, per pareggiare il livello della Ducati, ma il rischio di perdere efficienza in curva è concreto. “Abbiamo maggiore potenza e maggiore velocità di punta, ma sta andando a scapito di scorrevolezza e maneggevolezza. Dovremo trovare il giusto mix, e sono sicuro che lo raggiungeremo in breve tempo. Nel corso dei test pre-stagionali ho avuto buone risposte, anche se mi sono mancati solamente i long run, resi impossibili dalle mie condizioni fisiche”.

Foto: Valerio Origo