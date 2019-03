Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019: “Il record non è l’aspetto più importante, dobbiamo crescere per la gara”

La prima giornata del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) si conclude con un Marc Marquez che presenta un sorriso, come si suol dire, a trentadue denti. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dominato la FP2, piazzando il nuovo record del tracciato, migliorandolo di ben tre decimi rispetto al crono di Johann Zarco di un anno fa. Il bilancio, per lo spagnolo, è ovviamente positivo. “Il mio tempo è venuto un po’ per caso, ma non è l’aspetto più importante di questa giornata – getta acqua sul fuoco Marquez ai microfoni di Sky Sport – La cosa alla quale tenevo maggiormente era qualificarmi in anticipo per la Q2, e così è stato. In questo modo potrò concentrarmi sulla gara nella terza sessione di prove libere. L’altro aspetto importante è l’aver dimostrato che possiamo essere competitivi anche su una pista come Losail, sulla quale io e la Honda abbiamo sempre sofferto”.

La nuova moto appare potente, veloce e maneggevole. Un notevole passo in avanti rispetto alla scorsa edizione? “La Honda ha fatto un ottimo lavoro, senza dubbio, ma possiamo ancora crescere. Ad esempio a livello di anteriore devo dire che non è ancora totalmente come lo vorrei, ma abbiamo ancora tempo per svilupparla. Rispetto ai test di qualche settimana fa abbiamo compiuto un notevole passo in avanti, ma penso che a livello di passo gara dovremo recuperare ancora un po’ di terreno, dato che Maverick Vinales o Andrea Dovizioso saranno temibili sotto questo punto di vista. Il Gran Premio di domenica sarà lungo e complicato, nulla sarà scontato”.

Foto: Valerio Origo