Marc Marquez MotoGP, GP Qatar 2019: “20 punti importanti per il campionato. Oggi Dovizioso era più forte”

È arrivato un secondo posto in questo primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP per lo spagnolo Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda è stato costretto ad arrendersi sul circuito di Losail (Qatar) nel duello corpo a corpo, come l’anno scorso, alla Ducati di Andrea Dovizioso. Un riscontro, comunque, positivo per l’iberico, spesso in difficoltà su questa pista.

Come sottolineato, infatti, da lui stesso ai microfoni di Sky Sport, il fuoriclasse nativo di Cervera non era al 100% con il proprio pacchetto e quindi per conquistare questo podio è stato costretto a metterci tanto del suo, al cospetto di una Ducati così performante con il forlivese: “Oggi Dovizioso era più forte di noi e il nostro obiettivo era centrare il podio. Qui abbiamo sempre fatto tanta fatica e possiamo ritenerci soddisfatti. Nei primi dieci giri tutti abbiamo gestito ed è stato meglio perché avevo problemi con l’anteriore e in frenata. Per questo ho scelto le medie ma comunque non avevo sufficientemente confidenza e, infatti, ero costretto a frenare prima del solito. Comunque sono 20 punti importanti per il campionato perché la Rossa era più veloce“.

