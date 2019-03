Lotta, Ranking Series Ruse 2019: Francesca Indelicato eliminata al primo turno dei ripescaggi nei -57 kg

Si è chiusa quest’oggi la tre-giorni della seconda tappa del circuito Ranking Series di lotta libera, in programma a Ruse, in Bulgaria. Dopo il terzo posto ottenuto nella seconda giornata da Frank Chamizo nei -74 kg, l’Italia non riesce a raccogliere un altro piazzamento sul podio con Francesca Indelicato, unica azzurra in gara nel day-3 della manifestazione bulgara.

L’azzurra era stata eliminata al primo turno delle eliminatorie dei -57 kg contro la cinese Ningning Rong, la quale ha successivamente raggiunto la finale del torneo permettendo alla nostra portacolori di accedere ai ripescaggi per il terzo posto. La lottatrice italiana ha affrontato la svedese Sara Johanna Lindborg nel primo turno dei ripescaggi, ma è stata sconfitta per 6-2 dovendo di conseguenza abbandonare le residue speranze di podio.

La vittoria finale nei -57 kg è andata alla cinese Ningning Rong, giustiziera di Indelicato all’esordio, la quale ha avuto la meglio per 8-0 sulla norvegese Grace Jacob Bullen. Nelle altre categorie femminili hanno trionfato la polacca Iwona Nina Matkowska (-50 kg) e la cinese Qianyu Pang (-53 kg). Al maschile si sono conclusi i tabelloni delle ultime tre categorie in programma con i successi degli iraniani Hassan Yazdanicharati (-86 kg) e Parviz Hadibasmanj (125 kg) e dello statunitense Kyle Snyder (-97 kg).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Francesca Indelicato