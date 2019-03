Golf, European Tour 2019: Kurt Kitayama trionfa nell’Oman Open al termine di un serrato quarto round

Kurt Kitayama trionfa nell’Oman Open (montepremi 1,75 milioni di dollari), tappa mediorientale dell’European Tour. Sul percorso par 72 dell’Al Mouj Golf Club l’americano la spunta al termine di un serrato quarto round con lo score finale di -7 (281 colpi), uno meglio di ben 4 antagonisti. Al secondo posto troviamo infatti lo spagnolo Jorge Campillo, il tedesco Maximillian Kieffer, il francese Clement Sordet ed il paraguaiano Fabrizio Zanotti.

Sesta piazza con -5 per il belga Thomas Pieters, il danese Joachim B. Hanen e lo svedese Peter Hanson. -4 e top ten chiusa dagli inglesi Chris Paisley ed Ashley Chesters e dallo scozzese Scott Jamieson.

Settimana anonima per la truppa italiana impegnata in Oman. Soltanto 31° Andrea Pavan che si congeda con un mesto +3. 40° invece Filippo Bergamashi (+4), mentre in 45esima piazza chiudono Nino Bertasio e Matteo Manassero, entrambi con +5. +10 lo score con cui archivia il weekend Guido Migliozzi (63° posto). Per Kitayama, 26enne di Chico (California, Stati Uniti), il successo colto in Oman è il terzo nella sua giovane carriera da professionista ed il secondo nell’Europen Tour dopo l’Afrasia Bank Mauritius Open 2018.

Foto: Shutterstock/Mooinblack