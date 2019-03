Lotta, Europei Under 23 Novi Sad 2019: assegnati i primi titoli nella greco-romana. Dominio della Georgia, un oro per la Russia

Seconda giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di lotta: oggi sono stati assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana. Dominio della Georgia, che ne conquista quattro, mentre uno va alla Russia. Dopo le premature eliminazioni di ieri, oggi non vi erano azzurri al via, neppure nelle altre cinque categorie che hanno visto svolgersi le eliminatorie.

Nella categoria -55 kg successo del georgiano Nugzari Tsurtsumiam che in finale batte il romeno Florin Tita, mentre le medaglie di bronzo vanno al russo Viktor Vedernikov ed al moldavo Artium Deleanu. Nei -63 kg oro per il georgiano Levani Kavjaradze, che nell’atto conclusivo supera l’armeno Slavik Galstyan, infine salgono su gradino più basso del podio il magiaro Erik Torba ed il turco Abdullah Toprak.

Nei -77 kg affermazione del russo Islam Opiev sul turco Serkan Akkoyun, mentre i bronzi sono finiti al collo del georgiano Beka Mamukashvili e del magiaro Tamas Levai. Nella categoria -87 kg oro al georgiano Gurami Khetsuriani, che supera il russo Gazi Khalilov. Terzo posto per il croato Ivan Huklek e per il turco Ali Cengiz.

Nei -130 kg successo del georgiano Zviadi Pataridze, che supera il romeno Lenard Istvan Berei, mentre salgono sul podio anche il turco Osman Yildirim ed il russo Oleg Kahaberovitch Agakhanov, terzi. Domani ripescaggi e finali per le altre cinque categorie della lotta greco-romana ed eliminatorie per le prime cinque della lotta femminile.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: UWW