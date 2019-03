LIVE Sport Invernali, DIRETTA 2 marzo: Paris vince la discesa! C’è Moioli nello snowboardcross

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali oggi (sabato 2 marzo), si preannuncia una giornata particolarmente ricca e avvincente con tantissima carne al fuoco, un’abbuffata di eventi sulla neve e sul ghiaccio quando entriamo nel mese conclusivo riservato a queste discipline. La Coppa del Mondo di sci alpino ci regala la discesa libera maschile a Kvitfjell, l’Italia si affida a Dominik Paris (in piena lotta per la Sfera di Cristallo di specialità) che andrà a caccia della vittoria di peso.

Michela Moioli torna sulla neve e in Spagna punta al successo in Coppa del Mondo, la Campionessa Olimpica di snowboardcross cercherà di dettare legge da vera fuoriclasse e di continuare la rincorsa verso la difesa dello scettro. Ampio spazio poi ai Mondiali di sci nordico con la 30 km femminile di sci di fondo, la prova a squadre di combinata nordica e il team mixed di salto con gli sci ma l’Italia non ha speranze di medaglia in nessuno degli eventi previsti a Seefeld.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali oggi (sabato 2 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma delle gare di oggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: cristiano barni shutterstock