Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domani 10 marzo alle ore 9.30 (prima manche) e alle ore 12.30 (seconda manche) si disputerà lo slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi slovene prepariamoci a goderci un grande spettacolo con tutti i più forti interpreti dei rapid gates desiderosi di centrale il bersaglio grosso.

Siamo reduci dal gigante, una prova che per Marcel Hirscher è stato quello del risultato finale più gradito. Il sesto posto infatti è valso la conquista matematica dell’ottava Coppa del Mondo generale consecutiva. Pertanto, con l’entusiasmo di questo riscontro, le motivazioni non mancheranno di certo all’asso austriaco per imporsi. Chiaramente i rivali non mancheranno. Il primo avversario è il norvegese Henrik Kristoffersen in grandissima forma ma da non sottovalutare il francese Clement Noel, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule e l’austriaco Michael Matt. Per quanto concerne i colori azzurri, Stefano Gross è sicuramente il principale indiziato per chiudere tra i primi dieci. Fari puntati anche su Alex Vinatzer, reduce dalla medaglia d’oro ai Mondiali Juniores in Val di Fassa.

Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2019: programma, orari e tv

Di seguito la programmazione dello slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia) che godrà della diretta televisiva di Eurosport e lo streaming su Eurosport Player. Vi sarà anche la copertura di OA Sport con la DIRETTA LIVE testuale

Domenica 10 marzo

ore 9.30 Prima manche slalom maschile

ore 12.30 Seconda manche slalom maschile

Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2019: la startlist e i pettorali di partenza

1 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

9 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

10 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

11 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

12 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

13 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head

14 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

15 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica

break

16 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

17 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

18 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

19 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl

break

23 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

24 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic

25 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

26 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

27 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica

28 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

29 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

30 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

break

31 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

32 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

33 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

34 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

35 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl

36 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

37 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

38 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

39 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

40 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

41 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

42 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

43 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

44 202485 KETTERER David 1993 GER Blizzard

45 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA Fischer

46 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

47 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer

48 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

49 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

50 6530534 VIETZE Sandy 1993 USA

51 194262 BUFFET Robin 1991 FRA Salomon

52 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol

53 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment

54 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

55 422572 BRUDEVOLL Bjoern 1997 NOR

56 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA Salomon

57 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN Augment

58 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer

59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

60 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Rossignol

61 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE Fischer

62 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

63 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA Salomon

64 561296 SPIK Jakob 1994 SLO Nordica

65 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

66 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

67 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

68 54358 GRAF Mathias 1996 AUT Rossignol

69 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

70 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Augment

71 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

72 400301 ROSSUM van Max 1998 NED

73 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer

74 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO

75 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

76 561404 BOZIC Borut 2000 SLO Nordica

77 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

78 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

Foto: Pier Colombo