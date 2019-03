LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2019 in DIRETTA: Dominik Paris stratosferico! Splendida vittoria su Feuz e Mayer

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la cancellazione della prima discesa in programma nella giornata di ieri, oggi gli organizzatori contano che la disputa della gara si possa realizzare senza problemi. Il via ufficiale sarà dato alle ore 10.00 sulla pista nella quale si disputarono le prove veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994.

In questa occasione la gara odierna potrebbe già assegnare la Coppa del Mondo di specialità, con lo svizzero Beat Feuz che deve difendere 100 punti esatti di vantaggio sul nostro Dominik Paris che, a sua volta, ne ha 60 di margine su Christof Innerhofer. Altri possibili protagonisti il caldissimo Vincent Kriechmayr di questo finale di stagione, senza dimenticare il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

La discesa libera di Kvitfjell prenderà il via alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per non perdervi nemmeno un istante dello spettacolo sulle nevi norvegesi. Dominik Paris riuscirà a ridurre il gap nella classifica di specialità? (Foto: Dominik Paris cristiano barni / Shutterstock.com)

11.22 Si chiude qui, dunque, la discesa libera di Kvitfjell con la splendida vittoria di Dominik Paris! Secondo Feuz, quindi Mayer, Caviezel, Kriechmayr, Striedinger, Nyman, Jansrud, Clarey e Kilde. 14esimo Innerhofer, 16esimo Casse. Proseguiremo con gli aggiornamenti degli ultimi azzurri impegnati. Per il momento grazie per la cortese attenzione!

11.20 Werner Heel disputa una prova assolutamente interlocutoria ed è 28esimo a 2.62

11.19 PARTE WERNER HEEL ALL’ULTIMA GARA DELLA CARRIERA!

11.18 Mattia Casse ottimo nella parte alta, si conferma nel tratto centrale, chiude 16esimo a 1.63 perde 8 decimi nell’ultimo settore!

11.17 Marko Vukicevic (SER) è 32esimo a 4.21 ED ORA MATTIA CASSE!

11.16 Klemen Kosi (SLO) è 30esimo a 2.94

11.14 Stian Saugestad (NOR) è 27esimo a 2.65

11.12 Christopher Neumayer (AUT) è 26esimo a 2.49.

11.11 DOMINIK PARIS è ormai ad un passo dalla vittorie, attendiamo i due prossimi italiani, Mattia Casse con il numero 35 e Werner Heel con il 36.

11.10 CLASSIFICA DOPO I PRIMI 30:

1 DOMINIK PARIS

2 BEAT FEUZ +0.25

3 MATTHIAS MAYER +0.37

4 MAURO CAVIEZEL +0.62

5 VINCENT KRIECHMAYR +0.64

11.08 Daniel Danklmaier (AUT) dopo un buon inizio è 20esimo a 1.78

11.06 Travis Ganong commette un errore clamoroso in avvio e arriva con 2.23 al secondo intermedio. Finisce la gara in 27esima e ultima posizione a 3.51

11.04 Manuel Schmid esce dopo pochissime porte dopo aver fatto segnare il miglior intermedio. Ora Travis Ganong (USA)

11.02 Matteo Marsaglia perde un secondo nel quarto intermedio, chiude 21esimo a 2.02. Ora MAnuel Schimd (GER)

11.01 Matteo Marsaglia inizia con 7 centesimi di vantaggio al primo rilevamento, diventano 44 di ritardo nel secondo.

11.00 Johannes Kroell dopo un buon primo tratto, lascia sulla neve decimi pesanti nella parte più tecnica e si ferma in 17esima posizione a 1.69. ORA MATTEO MARSAGLIA!

10.58 Maurice Mazeton sbaglia tantissimo in vetta e cede 90 centesimi. La sua discesa è costellata di errori e chiude 22esimo a 2.40. Parte ora johannes Kroell (AUT)

10.56 Gilles Roulin non riesce ad incidere nel primo tratto ma rimonta nel finale e chiude 13esimo a 1.44 perdendo 74 centesimi nel muro finale! Ora Maurice Muzaton (FRA)

10.54 Christian Walder lascia subito 57 centesimi nei primi 2 intermedi. Completa la discesa in 18esima posizione a 1.96. Ora tocca a Gilles Roulin (SVI)

10.52 Matthieu Bailet parte subito con un fardello di 64 centesimi in avvio e conclude cadendo prima del tratto finale. Prova davvero da dimenticare. Ora Christian Walder (AUT)

10.50 Dominik Schwaiger perde un secondo nel solo tratto centrale e conclude 21esimo a 2.66. Parte MAtthieu Bailet (FRA).

10.48 Dominik Schwaiger subito avanti di 16 centesimi in vetta, diventano 43 di ritardo.

10.46 Hannes Reichetl disputa una prova davvero opaca ed è 17esimo a 1.72. Ora tocca a Dominik Schwaiger (GER).

10.45 Siamo al pettorale numero 20. Paris si avvicina alla terza vittoria stagionale!

10.44 Johan Clarey non riesce a migliorare nel tratto centrale e arriva al traguardo in nona posizione a 1.30. Ora Hannes Reichetl (AUT).

10.43 Johan Clarey parte bene ma accusa 25 centesimi al secondo settore

10.41 Otmar Striedinger (AUT) rimane a tre decimi dopo il tratto centrale e arriva sesto a 94 centesimi. Innerhofer scivola in 12esima posizione. Ora Johan Clarey (FRA)

10.40 Otmar Striedinger (AUT) subito avanti di 24 centesimi nel primo settore, quindi ne cede 12 al secondo.

10.39 Caviezel perde nel tratto centrale, ma rimane in vetta! Chiude quarto a 62 centesimi!!!!!!! Per un’eternità nel solo tratto finale!!

10.38 Caviezel ha mezzo secondi di vantaggio in avvio! Diventano 25 al secondo intermedio…

10.37 Niels Hintermann (SVI) chiude lontanissimo: 14esimo a 2.04. Ora Mauro Caviezel .

10.36 TERZOOOO! 37 centesimi!!! Che rischio!!! Se fosse salito in seconda posizione avrebbe fatto un bel regalo a Paris in ottica Coppa di specialità…

10.35 Attenzione! Mantiene 41 centesimi nonostante qualche errore! Ancora 42 al quarto! PAris rischia!

10.34 Parte Matthias Mayer! Subito 41 centesimi di vantaggio al primo rilevamento! Diventano 32 al secondo attenzione!

10.33 Steven Nyman arriva con 78 centesimi al quarto intermedio, taglia il traguardo in quarta posizione a 96 centesimi

10.32 Steven Nyman ha 13 centesimi di distacco al primo intermedio, mezzo secondo al secondo.

10.30 Bryce Bennett lascia subito decimi pesanti in vetta e chiude sesto a 4.42. Ora Steven Nyman (USA)

10.28 Adrien Theaux chiude una prova davvero negativa in 12esima posizione a 2.65. Ora Bryce Bennett (USA)

10.27 Adrien Theaux ha 15 centesimi di ritardo al primo intermedio, ma diventano subito 88 al secondo.

10.25 Jansrud non si riprende più e perde centesimi su centesimi. Chiude in rimonta nel finale ed è quarto a 1.04. Ora Adrien Theaux (FRA)

10.24 Kjetil Jansrud subito con 9 centesimi di vantaggio in avvio, ma ne perde ben 39 nel secondo.

10.23 Classifica provvisoria: Paris, Feuz, Kriechmayr, Kilde, Sejersted, Innerhofer.

10.22 Benjamin Thomsen perde terreno metro dopo metro e completa la gara in decima posizione 2.05. Ora occhio a Jansrud!!

10.21 Parte Benjamin Thomsen (NOR) mentre esce il sole tra le nuvole. Per il padrone di casa 36 centesimi di ritardo al secondo intermedio.

10.20 Vincent Kriechmayr accusa 26 centesimi a metà gara, diventano 30 all’ultimo rilevamento, chiude terzo a 64 centesimi e purtroppo non si inserisce tra Paris e Feuz

10.19 Vincent Kriechmayr vola nel primo tratto con 25 centesimi, ma li perde tutti nel secondo.

10.18 Josef Ferstl chiude sesto a 1.61. Ora attenzione a Vincent Kriechmayr (AUR)!

10.17 Sono stati ben 55 i centesimi recuperati dal meranese nel tratto finale! Ora Josef Ferstl (GER)

10.16 PARIS VOLA AL COMANDO!!!!!!!!!! Era indietro di 30 centesimi all’ultimo intermedio, ma pennella nel finale e chiude in 1_45.74 con 25 centesimi su Feuz!!! CHE CAMPIONE!!!

10.15 Arriva in vantaggio al quarto con 5 centesimi!

10.14 Dominik Paris accusa 16 centesimi al primo rilevamento, diventano 19 al secondo. Non male Dome!

10.13 Carlo Janka è sesto e ultimo a 1.44. ORA DOMINIK PARIS!!

10.12 Carlo Janka parte male accusa già 58 centesimi al secondo intertempo.

10.10 Beat Feuz vola e si porta a 81 centesimi di margine! Chiude la prova in prima posizione con un vantaggio immenso!! 1:45.99!! 1.15 su Aamodt Kilde!! Ora Carlo Janka (SVI)

10.09 Beat Feuz vuole la Coppa di specialità e parte alla grande! 26 centesimi al primo intermedio, 53 al secondo!!!!

10.08 Adrian Smiseth Sejersted pasticcia nel tratto centrale, quello decisivo, e accusa 25 centesimi al quarto intermedio. Taglia il traguardo secondo a 3 centesimi!! Che bagarre in vetta!! Attenzione ora parte Beat Feuz!!

10.07 Adrian Smiseth Sejersted inizia forte con 21 centesimi di vantaggio, che diventano 11 al secondo intermedio.

10.06 Christof Innerhofer mantiene il centesimo a metà gara, poi si porta a 17 di vantaggio, chiude secondo! Che peccato! 6 centesimi dal norvegese. Ora parte Sejersted (NOR).

10.05 Christof Innerhofer parte bene e mette 32 centesimi tra sé e Aamodt Kilde. Diventano solo uno al secondo intermedio però

10.04 Brice Roger perde nel tratto centrale ma rimane a 5 centesimi nel quarto intermedio. Arriva al traguardo in seconda posizione per 25 centesimi. ORA CHRISTOF INNERHOFER!

10.03 Brice Roger ha 11 centesimi di vantaggio al primo intermedio, rimangono 6 al secondo

10.02 Aamodt Kilde completa una prova senza errori. Chiude con il tempo di 1:47.14, Ora tocca a Brice Roger (FRA)

10.00 SI PARTE! Aleksander Aamodt Kilde è al cancelletto!

9.59 La pista misura 3035 metri, con 838 di dislivello. Temperatura al via -6°, mentre sono -2° all’arrivo. Ha tracciato Hannes Trinckl (AUT) con 31 porte.

9.58 Tutto ok a Kvitfjell. Tra due minuti si parte con la discesa libera!

9.56 Sembra che tutto possa svolgersi regolarmente, ma la FIS potrebbe decidere di posticipare la partenza nei prossimi minuti. Rimaniamo in attesa di informazioni più certe.

9.54 Il meteo odierno vede le nuvole dominare la scena ma il vento sembra avere mollato un po’ la presa.

9.52 Altri atleti da tenere in particolare attenzione: Kilde (1), Feuz (5), Janka (6), FErstl (8), Kriechmayr (9), Jansrud (11), Mayer (15), Caviezel (17)

9.50 Dieci minuti al via della gara di Kvitfjell!

9.48 Al via vedremo i seguenti italiani: Innerhofer (3), Paris (7), Marsaglia (27), Casse (35), Heel (36), Schieder (59), Praest (65).

9.46 Nella graduatoria di discesa comanda Beat Feuz con 420 punti, 100 in più di Dominik Paris e 160 su Christof Innerhofer. Per Paris siamo all’ora o mai più, dato che rimane solamente l’ultima tappa di Soldeu con un’altra discesa.

9.44 In classifica generale Marcel Hirscher attende solamente il momento per poter festeggiare la sua ottava Coppa del Mondo, con quasi 500 punti di margine su Alexis Pinturault

9.42 Dopo la cancellazione di ieri per colpa del forte vento, oggi la gara dovrebbe disputarsi senza problemi.

9.40 Buongiorno e benvenuti a Kvitfjell! Tra 20 minuti prenderà il via la discesa libera maschile