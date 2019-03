LIVE Le Mans-Virtus Bologna basket, Champions League 2019 in DIRETTA: andata degli ottavi di finale in Francia

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League tra Le Mans e Segafredo Virtus Bologna, primo passo del tabellone a eliminazione diretta della competizione FIBA giunta alla sua terza edizione.

All’Antares, il palasport da seimila posti che si trova direttamente all’interno del circuito della mitica 24 Ore, va dunque in scena la sfida che apre ufficialmente l’avventura di Mario Chalmers con le V nere: l’ex play di Miami Heat e Memphis Grizzlies giunge per la prima volta in carriera in Europa dopo i successi (due anelli compresi) dall’altra parte dell’oceano. Per una Bologna che punta ad arrivare fino in fondo nella competizione, c’è Le Mans che agli ottavi arriva sulla scia della qualificazione arraffata all’ultimo turno della regular season e di una stagione domestica che, per certi versi, è simile a quella delle V nere: 11° posto con 9 vittorie ed altrettante sconfitte (la Segafredo, in Serie A, è nel gruppo delle settime con un record di 10-10). Va ricordato che, nel caso in cui al termine dei 40 minuti il punteggio sia di parità, non si procederà alla disputa del tempo supplementare: essendo questa una sfida basata su andata e ritorno, eventuali overtime si avrebbero soltanto in caso di pareggio sugli 80 minuti (esempio: 73-66 all’andata per l’una, 87-80 al ritorno per l’altra, totale 153-153).

Il match d’andata tra Le Mans Sarthe Basket e Segafredo Virtus Bologna prenderà il via alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Credit: Ciamillo)

La presentazione di Le Mans-Virtus Bologna –

