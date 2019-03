LIVE Combinata nordica, Staffetta Mondiali 2019 in DIRETTA: l’Italia punta alla top5

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara del programma della combinata nordica ai Mondiali di Seefeld (Austria). Si chiude con la staffetta: 4×5 chilometri nel fondo, prima ovviamente di quattro salti dal trampolino HS109, quello piccolo. L’Italia, che non ha comunque sfigurato in questa manifestazione iridata, ci prova almeno per una top-5: in gara Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Samuel Costa. Dovesse andare tutto per il meglio nel salto, limitando i danni magari a poco più di un minuto dalla vetta, si potrebbe addirittura iniziare a sperare in chiave medaglie. Sarà lotta per il podio tra Austria, Norvegia e Germania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta dei Mondiali: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.17 Dopo la prima serie di salti, Norvegia virtualmente al comando con 1″ sulla Germania e 4″ sull’Austria. Grazie ad un eccezionale Kostner, l’Italia è quarta a soli 6″

11.16 Il norvegese Bjoenrstad fa 133.9 ed è davanti di un nulla

11.15 133.5 Per il tedesco Geiger, che si porta quindi in testa

11.14 Va al comando di pochissimo l’austriaco Gruber con 130.8

11.13 Dietro anche il giapponese Yamamoto, con 121.2

11.12 Francia e Finlandia sono per ora dietro rispettivamente di 25″ e 45″

11.10 Grande salto di Aaron Kostner!! L’azzurro sfrutta al meglio il vento favorevole e va al comando con 129.1

11.04 Primi salti di atleti di secondo piano, il primo riferimento sarà quello del nostro Aaron Kostner

10.59 Sono in tutto 48 i salti che vedremo questa mattina. Il primo è quello del kazako Glukhov, l’ultimo del norvegese Jarl Magnus Riiber, che ha conquistato l’oro nella Gundersen

10.56 L’Italia punterà invece a chiudere nella top5. Il nostro quartetto sarà composto da Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner e Raffaele Buzzi. Bisognerà limitare i danni nel salto per poter poi fare la differenza nel fondo.

10.52 Le altre due squadre più quotate per le medaglie sono Norvegia e Austria, che si presenteranno con dei quartetti molto forti. Attenzione poi anche al Giappone

10.49 Dodici nazioni al via per l’ultima gara di questa rassegna iridata, con la Germania che parte come favorita. I tedeschi hanno infatti conquistato il titolo nelle ultime due edizioni (Falun 2015 e Lathi 2017), oltre all’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018

10.46 Fra pochi minuti si inizierà con il segmento di salto dal trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), poi alle 14.45 ci sarà quello di fondo alla Cross-Country Arena, in cui ogni frazionista farà cinque chilometri.

10.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta dei Mondiali di combinata nordica a Seefeld (Austria)

Foto: FISI