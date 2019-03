Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, partenza ritardata per il maltempo! Pioggia torrenziale in Belgio

Si proverà a partire alle ore 12.00 in Belgio, per la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, gara di categoria 1.HC che avrebbe dovuto vedere il via alle ore 11.45. Il maltempo e la pioggia torrenziale che si sta abbattendo sulla località di partenza hanno convinto gli organizzatori a posticipare la partenza fittizia della competizione.

🇧🇪 #KBK19 ⌚ Start postponed by 15 minutes due to the bad weather conditions. 📸 Pics of #BAHRAINMERIDA🇧🇭 riders equipped to face a typical Belgian weather day 🌧️ pic.twitter.com/Rv3Hy6bHeF — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) March 3, 2019

Foto: Pier Colombo