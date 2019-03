Oggi (domenica 3 marzo) si correrà la 71ma edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Dopo le emozioni di ieri della Omloop Het Nieuwsblad, si resta nelle fiandre per un’altra classica del pavè, con un percorso che si adatta però maggiormente ai velocisti. L’olandese Dylan Groenewegen, vincitore dell’ultima edizione, partirà ancora tra i favoriti, insieme al tedesco Pascal Ackermann, al francese Arnaud Démare e ai nostri Matteo Trentin e Sonny Colbrelli.

La corsa partirà alle 11.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.25 e le 16.55, in base alla media oraria. La Kuurne-Bruxelles-Kuurne sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019

Domenica 3 marzo

Partenza: 11.45

Arrivo previsto: 16.25-16.55 circa

