Juventus-Atletico Madrid in tv, come vederla in tv. Orario, programma e streaming degli ottavi di Champions League 2019

Sta per arrivare un momento fondamentale della stagione della Juventus: la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Una paratia che andrà in scena martedì 12 marzo all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21.00. I bianconeri, dopo la brutta sconfitta 2-0 dell’andata, dovranno dare il tutto per tutto in campo per riuscire a ribaltare il risultato e continuare il loro cammino nel massimo torneo continentale. Massimiliano Allegri si affiderà alla qualità in attacco di Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala per mettere a segno almeno due gol e continuare a sognare.

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

Martedì 12 marzo

21.00 Juventus-Atletico Madrid, ritorno ottavi di finale Champions League

