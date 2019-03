Judo, Grand Prix Marrakech 2019: buon quinto posto nei -70 kg per Alessandra Prosdocimo, out prima dei quarti gli altri azzurri

Si è appena conclusa la seconda e penultima giornata del secondo Grand Prix della stagione judistica, in corso di svolgimento a Marrakech (Marocco), con l’Italia che non è riuscita a sbloccarsi nel medagliere della manifestazione rimanendo fuori dal podio nelle quattro categorie in programma: -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili.

Alessandra Prosdocimo è stata la migliore della nostra selezione nel day-2, ritornando alle gare dopo quattro mesi di digiuno (7^ agli Europei U23) con un incoraggiante quinto posto nei -70 kg. La veneta classe 1996 non si è fatta sorprendere all’esordio dalla camerunense Arrey Sophina ed ha successivamente sconfitto per waza-ari la più quotata belga Roxane Taeymans, quinta testa di serie e n.25 del World Ranking List. La nativa di Feltre si è dovuta arrendere in finale di Pool all’australiana Aoife Coughlan al termine di un incontro infinito terminato con un ippon dopo 4’10” di Golden Score, ma si è riscattata prontamente con una bella vittoria nei ripescaggi con la tedesca Sarah Maekelburg alla fine di un’altra battaglia durissima terminata dopo quasi 3′ supplementari. La fatica accumulata negli ultimi due incontri delle eliminatorie si è fatta sentire nello spareggio per il terzo posto disputato nel pomeriggio con la teutonica Laura Vargas Koch, che si è imposta agevolmente per ippon ad 1′ dalla fine.

Nei -70 kg era impegnata anche un’altra italiana, Carola Paissoni, la quale si è confermata in uno stato di forma non esaltante portando a casa solo un buon match di primo turno con la danese Emilie Sook per poi cedere il passo alla russa Alena Prokopenko agli ottavi di finale con un ippon messo a segno dopo 2′ di contesa. Buona prestazione nei -73 kg da parte di Leonardo Casaglia (al primo torneo dell’anno), capace di superare un difficile primo turno con il padrone di casa marocchino Ahmed El Meziati (28° nel ranking mondiale) per poi avere la peggio con il francese Guillaume Chaine agli ottavi di finale. Sempre nei -73 kg Emanuele Bruno, ultimo azzurro in gara quest’oggi, è stato sconfitto per waza-ari all’esordio dall’estone Oscar Pertelson ed ha dovuto abbandonare prematuramente la kermesse marocchina.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Marrakech 2019 di judo:

-63 kg F

1 Leski (Slo)

2 Haecker (Aus)

3 Piovesana (Gbr) e Van Den Berg (Ned)

-70 kg F

1 Pinot (Fra)

2 Fletcher (Irl)

3 Vargas Koch (Ger) e Teltsidou (Gre)

-73 kg M

1 Iartcev (Rus)

2 Shavdatuashvili (Geo)

3 Turaev (Uzb) e Bouchard (Can)

-81 kg M

1 Ivanov (Bul)

2 Albayrak (Tur)

3 Ntanatsidis (Gre) e Szwarnowiecki (Pol)

Foto: EJU