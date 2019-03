Boxe, Europei Under 22 2019: subito fuori Amedeo Sauli nei 69 kg e Giovanni Sarchioto nei 75 kg. Domani debutto per cinque, tra cui Irma Testa

La seconda giornata degli Europei Under 22 di boxe in corso di svolgimento a Vladikavkaz non sorride ai colori italiani. Escono infatti di scena i due nostri rappresentanti impegnati quest’oggi, Amedeo Sauli e Giovanni Sarchioto, che terminano dunque la loro avventura ai sedicesimi di finale.

Nei 69 kg maschili, Sauli perde per KOT contro il rumeno Tayson Augustin Lubert nel finale della prima ripresa, in un confronto mai in discussione. Per quel che riguarda Sarchioto, invece, il suo confronto nei 75 kg lo vede avere la peggio contro il russo Aleksei Semykin. Troppo sfavorevoli i cartellini dei giudici, unanimi nel riconoscere al russo la superiorità: in tre accordano a Semykin un 27-30, ma arrivano anche un 26-30 e un 25-30.

Domani saranno ben cinque gli azzurri impegnati sui due ring russi: nel torneo femminile ci sarà il debutto di Irma Testa nei 57 kg, in cui affronta la tedesca Elise Maria Rohde, così come farà il suo esordio Giordana Sorrentino nei 54 kg, dov’è opposta alla rumena Ester Torok. Tra gli uomini, nei 64 Gianluigi Malanga debutterà contro il georgiano Otar Naveriani, mentre Federico Antonaci, negli 81 kg, sarà impegnato contro il gallese Sammy Lee. Infine, Francesco Iozia, nei 60 kg, esordirà contro l’ungherese Daniez Janos Danyi. Tutti questi incontri sono valevoli per gli ottavi di finale dei rispettivi tabelloni.

federico.rossini@oasport.it

Foto: katatonia82 / Shutterstock