Inter-Eintracht Francoforte, Europa League 2019: quando si gioca il ritorno? Programma, orario e tv

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, dopo il risultato dell’andata alla Commerzbank-Arena, cercheranno di trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riuscire ad ottenere il pass per i quarti e continuare il proprio cammino nel secondo torneo continentale. Una sfida che si preannuncia molto combattuta e in cui la squadra di Luciano Spalletti dovrà dare il massimo per centrare l’obiettivo della qualificazione.

Inter-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 14 marzo

21.00 Inter-Eintracht Francoforte, ritorno ottavi di finale Europa League

