IndyCar, Mondiale 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Si sta per aprire la stagione 2019 della IndyCar Series, vinta lo scorso anno da Scott Dixon: per il neozelandese si è trattato del quinto successo, ancor più rilevante perché ottenuto a 15 anni di distanza dal primo.

Dixon sarà ancora al via quest’anno con il team di Chip Ganassi, che gli ha affiancato il rookie svedese Felix Rosenqvist. A dargli la caccia saranno in molti: c’è la coppia tutta brasiliana della squadra di A.J. Foyt composta da Tony Kanaan e Matheus Leist, mentre sarà nutrito il contingente dell’Andretti Autosport, con Alexander Rossi pronto a dare la caccia a quel titolo sfuggitogli per 57 punti nel 2018 e Ryan Hunter-Reay anch’egli pronto a dare battaglia. In mezzo c’è Will Power: l’australiano cerca di mantenersi ad alti livelli in mezzo ai maestri americani di queste gare. Ci sarà qualche presenza occasionale: Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis, il brasiliano Helio Castroneves anch’egli a Indy (ma sarà al via anche della gara sul Road Course la settimana precedente) sono i due nomi senza dubbio più conosciuti di questo contingente di piloti.

La stagione 2019 della IndyCar Series inizierà questo weekend con la gara di St. Petersburg (che non è la celebre città russa, ma si trova in Florida) e si concluderà a settembre a Monterey, in California. Sarà possibile vedere tutta la stagione in diretta streaming su DAZN, e dunque su su pc, tablet, cellulari, smart tv e consolle per videogiochi.

CALENDARIO INDYCAR SERIES 2019

10 marzo – Firestone Grand Prix of St. Petersburg (St. Petersburg)

24 marzo – Indycar Classic (Austin)

7 aprile – Honda Indy Grand Prix of Alabama Presented by AmFirst (Birmingham)

14 aprile – Acura Grand Prix of Long Beach (Long Beach)

11 maggio – IndyCar Grand Prix (Indianapolis Motor Speedway, Road Course)

26 maggio – 500 Miglia di Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)

1-2 giugno – Chevrolet Detroit Grand Prix Presented by Lear Corporation (Detroit)

8 giugno – DXC Technology 600 (Fort Worth, Texas)

23 giugno – REV Group Grand Prix at Road America (Elkhart Lake)

14 luglio – Honda Indy Toronto (Toronto, Canada)

20 luglio – Iowa 300 (Newton)

28 luglio – Honda Indy 200 at Mid-Ohio (Lexington)

18 agosto – ABC Supply 500 (Long Pond)

24 agosto – Bommarito Automotive Group 500 Presented by Axalta and Valvoline (Madison)

1 settembre – Grand Prix of Portland (Portland)

22 settembre – Firestone Grand Prix of Monterey (Monterey)

