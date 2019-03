Hockey pista, Coppa Italia 2019: vince il Lanaro Breganze! Carispezia Sarzana ko in finale 3-2

Va al Lanaro Breganze l’edizione 2019 della Coppa Italia di hockey su pista, con la formazione veneta capace di sconfiggere 3-2 la Carispezia Sarzana al termine di una finale palpitante e ricca di emozioni, decisa solamente negli ultimi minuti.

Avvio di gara in favore del Breganze, che costringe gli avversari a cinque falli consecutivi, prima di passare in vantaggio a 16’28” dal termine con Lucas Martinez. Il punteggio, tuttavia, dura poco, poiché Francesco Rossi pareggia, con il Sarzana che non approfitta del cartellino blu rifilato a Eloi Mitjans.

Nel secondo tempo è ancora la squadra biancorossa a passare in vantaggio con Gerard Teixido a 19’13” dalla sirena, ma Danilo Rampulla impatta nuovamente dopo poco più di un minuto. La svolta arriva dunque a 9’01” dalla fine, con il gol di Samuele Muglia che riporta avanti i vicentini, mentre Bruno Sgaria chiude la saracinesca con ottime parate. Per il Breganze del presidente Antonello Turle si tratta della terza Coppa Italia della sua storia, a distanza di tre anni dall’ultima.

Foto: pagina Facebook Lanaro Breganze