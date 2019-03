Highlights Napoli-Juventus 1-2: video, gol e sintesi. Polemiche a non finire, Var protagonista e Rocchi accerchiato

E’ terminata 2-1 al San Paolo la sfida delle sfide, valida per il 26° turno del campionato di calcio di Serie A, tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri si sono imposti grazie alle marcature del bosniaco Miralem Pjanic e del tedesco Emre Can che, nel primo tempo, hanno indirizzato la sfida in favore dei bianconeri. Una prima frazione in cui non sono mancate le polemiche per l’espulsione del portiere partenopeo Meret, intervenuto su Cristiano Ronaldo. L’arbitro Rocchi, con decisione, ha estratto il rosso, scatenando le ire dei padroni di casa che, sul calcio di punizione conseguente, hanno subito la marcatura. Nella ripresa, però, l’ingenuità di Pjanic (fallo di mano) è costata la seconda ammonizione e le due squadre sono tornate in parità numerica. Un ispirato Lorenzo Insigne ha rifinito alla grande per Callejon e lo spagnolo ha insaccato. La partita si è riaperta e Rocchi è tornato nuovamente protagonista: coadiuvato dal Var, il direttore di gara ha ravvisato il fallo di mano in area di Alex Sandro, concedendo ai campani il tiro dal dischetto. Anche in questo caso le proteste non sono mancate. Insigne, però, ha colpito il palo interno e la grande chance è sfumata. Si è chiusa così e la Juve si avvicina a grandi falcate al suo ennesimo scudetto, avendo 16 punti di vantaggio sugli uomini di Carlo Ancelotti in classifica generale. Di seguito gli highlights del confronto:

VIDEO GOL HIGHLIGHTS NAPOLI-JUVENTUS 1-2:

