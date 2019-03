Rugby a 7, World Series Las Vegas 2019: finalmente vincono gli USA! Samoa sconfitte nell’ultimo atto

Si è conclusa nella notte italiana la quinta tappa delle World Series del rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Las Vegas, negli USA, trionfo dei padroni di casa, che dopo le quattro finali perse nelle prime quattro tappe finalmente centrano il successo nell’atto conclusivo, prendendo anche la vetta solitaria della graduatoria.

Finalissima

USA-Samoa 27-0

Finale 3° posto

Nuova Zelanda-Argentina 26-19

Finale 5° posto

Fiji-Inghilterra 15-19

Finale 9° posto

Spagna-Scozia 14-15

Finale 13° posto

Galles-Canada 12-21

Semifinali

Nuova Zelanda-USA 19-24

Samoa-Argentina 33-19

Semifinali 5° posto

Fiji-Sudafrica 14-12

Australia-Inghilterra 14-33

Semifinali 9° posto

Spagna-Kenya 24-7

Scozia-Cile 17-5

Semifinali 13° posto

Galles-Giappone 31-14

Canada-Francia 28-12

Classifica

USA 98

Nuova Zelanda 93

Fiji 84

Inghilterra 68

Sudafrica 67

Australia 57

Samoa 49

Argentina 46

Scozia 42

Spagna 39

Canada 28

Francia 25

Kenya 17

Galles 13

Giappone 12

Cile 5 (presente solo nelle tappe panamericane)

Tonga 5 (presente solo nelle tappe oceaniche)

Zimbabwe 2 (presente solo nelle tappe africane)