Golf, PGA Tour 2019: Francesco Molinari sale al 3° posto dopo due giri dell’Arnold Palmer Invitational

Buone notizie dall’Arnold Palmer Invitational (montepremi 9,1 milioni di dollari), torneo di golf del circuito PGA Tour: dopo due giri Francesco Molinari sale in terza posizione, guadagnandone cinque, anche se il duo di testa appare lontano. L’italiano deve dividere l’ultimo gradino del podio virtuale con altri cinque colleghi.

In testa, dopo due giri, con 135 colpi (-9) troviamo l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Keegan Bradley, mentre, come detto, in terza posizione troviamo un gruppo di sei golfisti, tutti a quota 139 (-5) tra i quali c’è anche il nostro Francesco Molinari, che dopo il primo giro in 69 colpi, ha chiuso con uno score di 70 (-2 di giornata). Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) l’eroe della scorsa Ryder Cup ha ultimato le fatiche del venerdì statunitense siglando 4 birdie e 2 bogey. In sua compagnia troviamo il venezuelano Jhonattan Vegas, il canadese Roger Sloan e gli statunitensi Billy Horschel, Keith Mitchell e Kevin Kisner, mentre in nona posizione si piazza un folto gruppo di ben otto concorrenti con lo score di 140 (-4), ad un solo colpo dal sestetto al terzo posto.

Sul percorso del Bay Hill Club and Lodge in 70 hanno superato il taglio. Da sottolineare l’eliminazione degli americani Phil Mickelson, Brooks Koepka ed Ollie Schniederjans. Nella passata edizione ricordiamo il trionfo di Rory McIlroy. Il nordirlandese occupa attualmente la 31esima piazza con lo score di -2 e dovrà necessariamente cambiare marcia negli ultimi due round. Nella serata italiana spazio al terzo giro con Francesco Molinari chiamato ad insistere nel segno della continuità sperando in un rallentamento dei battistrada.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo