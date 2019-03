Golf, PGA Tour 2019: all’Honda Classic Sungjae Im balza al comando in coppia con Keith Mitchell

All’Honda Classic in corso di svolgimento in Florida, e valido per il PGA Tour 2019, sono due gli uomini al comando dopo il secondo giro: il giovane sudcoreano Sungjae Im e l’americano Keith Mitchell, entrambi autori di ottimi secondi giri. Entrambi si trovano con un complessivo -6, che consente loro di precedere Lucas Glover, che ieri era secondo ed ora si trova a quota -5.

È però il gruppo in quarta posizione ad essere particolarmente nutrito, dato che vi si trova più d’un giocatore in grado di compiere rimonte di ottimo valore: a -4 troviamo il canadese Adam Svensson (che ieri era a +2), lo svedese Freddie Jacobson, i veterani sudcoreani Sung Kang e Lee Kyoung-Hoon, l’australiano Danny Lee e gli americani Ryan Armour, Brooks Koepka, Wyndham Clark e Adam Schenk. Tutti sono subito seguiti, a -3, da un gruppo al tredicesimo posto comprendente il leader di ieri, il venezuelano Jhonattan Vegas, e lo spagnolo Sergio Garcia.

Passano il taglio anche il danese Lucas Bjerregaard, l’inglese Matt Wallace, il figiano Vijay Singh (che sta giocando un torneo più che dignitoso), il sudafricano Ernie Els, gli americani Zach Johnson e Rickie Fowler. Si salvano diversi altri nomi di spicco, tra cui quello del tedesco Martin Kaymer, mentre Kiradech Aphibarnrat conclude mestamente, con un altro +5, il secondo giro, non potendo dunque evitare di essere tagliato.

Foto: masuti / Shutterstock