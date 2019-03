Tennis, Rafael Nadal: “Il gioco è sempre più aggressivo e si pensa di meno. Sono nella top-10 nel 2005 nonostante gli infortuni”

17 titoli Slam in carriera e 80 tornei vinti nel suo percorso agonistico descrivono solo in parte cosa sia stato Rafael Nadal nel tennis. Lo spagnolo, attuale numero 2 del mondo, si sta preparando ad una nuova stagione da protagonista e nonostante il fisico cominci a denunciare un po’ di fatica, Rafa è sempre lì a giocarsela con la stessa grinta di sempre. Del resto, lui e lo svizzero Roger Federer, senza ovviamente dimenticare il serbo Novak Djokovic (n.1 del ranking), sono i tennisti che più di altri hanno caratterizzato questa era, nonostante il gioco stia evolvendo sempre di più verso una ricerca spasmodica della potenza e della aggressività.

“C’è una tendenza a pensare di meno e a giocare in modo più aggressivo, ma questa è l’evoluzione che forse l’ATP sta cercando di attuare. La mia opinione non è importante, forse bisognerebbe chiedere ai tifosi per quanto riguarda lo spettacolo“, l’idea dell’asso iberico che ha aggiunto: “Mi sono infortunato più di tutti i miei rivali, ma sono stabilmente in top-10 dal 2005. Stiamo parlando di una carriera abbastanza lunga“, la chiosa del fuoriclasse nativo di Manacor.

Spetta quindi alle nuove leve prendere quel testimone che Nadal e i suoi amici/rivali tengono ben stretto tra le mani. Vedremo se e quando tutto questo avverrà.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com