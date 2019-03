Ginnastica, Coppa del Mondo: Carlo Macchini quarto a Doha, sfiorato il podio alla sbarra! Matteo Levantesi ottavo

Non solo il doppio podio di Vanessa Ferrari e Lara Mori nella tappa di Coppa del Mondo che si è conclusa a Doha (Qatar). L’Italia poteva infatti contare anche su due azzurri impegnati nelle Finali di Specialità al maschile e Carlo Macchini ha sfiorato un clamoroso podio alla sbarra: il nostro portacolori ha concluso in quarta posizione (13.300, 5.6) approfittando dei gravi errori di big come l’olandese Epke Zonderland (12.966), il kazako Milad Karimi (12.566), il cinese Shudi Deng (13.066) e il russo Alexey Rostov (13.291). Risultato di assoluto prestigio per lo specialista al ferro che si è dovuto inchinare al cospetto del croato Tin Srbic (14.400 per il già Campione del Mondo), del giapponese Hidetaka Miyachi (14.000) e del cubano Randy Leru (14.000).

Alle parallele, invece, Matteo Levantesi ha sbagliato e non è andato oltre l’ottava posizione (12.866, 5.3) nella gara vinta dal cinese Jingyuan Zou (15.700) davanti al russo Vladislav Poliashov (15.066) e all’australiano Mitchell Morgans (14.566). Al volteggio sigillo del sudcoreano Hakseon Yang (15.266) che ha regolato l’ucraino Igor Radivilov (14.916) e l’armeno Artur Davtyan (14.695).

Foto: Federginnastica