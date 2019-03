Ginnastica Artistica, Enrico Casella: “Giorgia Villa non potrà appoggiare le mani per venti giorni. Penalizzata per gli Europei”

L’Italia ha brillato nel Trofeo di Jesolo appena disputato. Una bella prestazione per la nazionale femminile di ginnastica artistica, che ha saputo tenere testa a grandi nazionali come Stati Uniti, Cina e Giappone. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico azzurro ed in particolare del DT Enrico Casella, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“E’ stato un ottimo test. La squadra si è comportata molto bene e di fronte a nazionali così forti abbiamo portato a casa un podio importante. Il bronzo alle parallele della Iorio è davvero una buona notizia anche perchè i Campionati Europei saranno individuali. Dobbiamo crescere ancora un po’ alla trave, ma la strada è quella giusta”.

Purtroppo non ha potuto prendere parte alla competizione Giorgia Villa. La numero uno della squadra azzurra si è infortunata in allenamento e si è procurata una microfrattura del dito medio della mano destra. Un infortunio che preoccupa soprattutto in ottica Europei, dove la 16enne della Brixia è considerata tra le favorite per una medaglia nel concorso generale.

Lo stesso Casella ha parlato dell’infortunio di Villa: “Giorgia non potrà appoggiare le mani e stare in verticale per una ventina di giorni e con gli Europei tra un mese non sarà facile arrivare in forma smagliante. Cercheremo di fare una preparazione soprattutto sulle gambe, ma, non potendosi allenare alle parallele asimmetriche per tutto questo tempo, arriverà a Stettino certamente penalizzata”.