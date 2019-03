Ginnastica artistica, Coppa del Mondo: Italia all’arrembaggio a Baku. Vanessa Ferrari per il bis, tornano Mori e Lodadio

La Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità, sarà protagonista nel weekend del 14-17 marzo quando a Baku (Azerbaijan) andrà in scena l’AGF Trophy. Si torna in pedana a tre settimane di distanze dall’appuntamento di Melbourne per affrontare la terza tappa dell’evento che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia andrà a caccia di risultati di peso per avvicinarsi al Sol Levante, Vanessa Ferrari vuole compiere un passo in avanti importante dopo essersi imposta in Australia all’amato corpo libero: la 28enne bresciana è rientrata in gara dopo 500 giorni di assenza a causa della rottura del tendine d’Achille, ha messo subito un sigillo di lusso ma ora dovrà raccogliere altri punti importanti per sognare concretamente la quarta partecipazione ai Giochi.

Lara Mori, che non aveva gareggiato a Melbourne ma che nello stesso fine settimana aveva particolarmente brillato in Serie A, si rimetterà in gioco: la toscana ha già raccolto un quarto posto a Cottbus lo scorso autunno al quadrato e dovrà proseguire su quella linea senza dimenticarsi che potrà giocarsi le sue chance anche alla trave (anche Vanessa si cimenterà sui 10 cm). Martina Rizzelli, invece, si esibirà alle parallele asimmetriche dopo aver raggiunto la finale in Australia ma attenzione anche al grande rientro di Marco Lodadio, bronzo ai Mondiali sugli anelli e pronto a scendere in pedana anche in Coppa del Mondo insieme a Carlo Macchini e Matteo Levantesi. Di seguito i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Baku.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO BAKU:

MASCHILE:

Matteo Levantesi

Marco Lodadio

Carlo Macchini

FEMMINILE:

Vanessa Ferrari

Lara Mori

Martina Rizzelli

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Vanessa Ferrari