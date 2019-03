Ginnastica artistica, alle Olimpiadi torna la squadra da 5 atlete? Tutte le novità per Parigi 2024, modifiche importanti

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 torneranno le squadre composte da 5 atlete? Questa sembra essere la grande novità per la ginnastica artistica in merito alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella capitale francese, l’indiscrezione è stata lanciata da Enrico Casella ai microfoni di volare.tv durante il recente Trofeo di Jesolo. Il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana ha svelato infatti che ci sarebbero delle grosse novità riguardo al sistema di qualificazione per i Giochi, è vero che mancano ancora cinque anni e che prima bisogna pensare a Tokyo 2020 ma l’evento non è poi così lontano come sembra.

Il nuovo regolamento dovrebbe dunque allargare le varie formazioni e riportare il numero di componenti a quello di Londra 2012 e Rio 2016. Il sistema dei quartetti che ammireremo nel Sol Levante tra 16 mesi sembra non essere particolarmente piaciuto ad atleti, Nazionali e Federazioni e dunque la FIG dovrebbe porre dei correttivi. Naturalmente questa modifica porterebbe anche a delle novità riguardo al percorso di qualificazione dei vari individualisti che per Tokyo 2020 hanno a disposizione la Coppa del Mondo per staccare il pass, inoltre ogni Paese attualmente può partecipare alle Olimpiadi con una squadra da 4 atlete e 2 individualiste mentre per Parigi 2024 potrebbe essere diverso. Ne sapremo di più naturalmente nel prossimo futuro, da ricordare anche che a partire dal 1° gennaio 2021 subentrerà il nuovo codice dei punteggi.

Foto: USA Gym