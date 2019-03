Ginnastica, American Cup 2019: Leanne Wong batte Grace McCallum, doppietta USA nell’apertura di Coppa del Mondo

A Greensboro (USA) si è disputata l’American Cup, prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica riservata al concorso generale. Una delle gare più storiche del panorama internazionale, vinta tra le altre da Nadia Comaneci e Simone Biles, è andata in scena in sordina e con un parterre non di primissimo ordine. Doppietta statunitense firmata da Leanne Wong (56.765) e da Grace McCallum (56.465). La classe 2003, Campionessa Nazionale sul giro completo tra le under 16, ha fatto il proprio debutto tra le seniores ed è riuscita a fare la differenza rispondendo alla coetanea Sunisa Lee che nel pomeriggio ha vinto il Trofeo di Jesolo.

L’allieva di Al Fong si è resa protagonista di una gara lineare (14.666 al volteggio, 14.100 alle parallele, 14.066 alla trave, 13.933 al corpo libero) ed è così riuscita a regolare la McCallum, oro con la squadra agli ultimi Mondiali. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla giapponese Mai Murakami (14.133 al corpo libero da ex Campionessa del Mondo) e dalla canadese Ellie Black (bel 14.266 alla trave) che hanno condiviso il piazzamento con un 55.732 complessivo. Più attardate la tedesca Kim Bui (54.199), la cinese Yufei Lu (51.699), l’olandese Sanne Veerman (50.765), la francese Celia Serber (49.798) e la sudcoreana Yunseo Lee (47.866). Prossimo appuntamento tra due settimane con la Deutscher Pokal a Stoccarda, Simone Biles rientrerà in gara sfidando Aliya Mustafina!

Foto: USAGym