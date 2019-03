FOTO Ginnastica, domani la presentazione dei nuovi body da gara dell’Italia! Le linee d’allenamento e da prova podio

Sabato 2 marzo conosceremo ufficialmente quale sarà il nuovo body da gara della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile. In occasione del Trofeo di Jesolo, infatti, verranno presentati i leotard che le ragazze vestiranno durante la prima parte di stagione (a partire dalla Classicissima che andrà in scena nel weekend al PalaArrex). Sigoa ha realizzato una nuova creazione pensata per esaltare l’eleganza delle nostre ragazze, con l’obiettivo di creare un certo impatto in ambito internazionale.

Per il momento sono stati svelati soltanto i body d’allenamento (bianchi, senza maniche) e quelli per la prova podio (neri con tinte tricolore, ammirato ufficialmente domenica scorsa a Busto Arsizio in occasione della prima tappa della Serie A), domani verranno svelati quella da gara: saranno sulle tinte dell’azzurro oppure si andrà sulle tonalità del nero, rosso, bianco? Queste erano le due linee in ballottaggio fino a un paio di settimane fa come ci aveva raccontato Giorgia Buzzi, domani la risposta in campo gara: alle ore 09.30 la prova a squadre juniores, alle ore 16.00 lo show delle seniores. L’Italia sfida USA, Cina, Russia, Belgio, Germania, Giappone in uno degli eventi più importanti della stagione della Polvere di Magnesio. Intanto qualche FOTO dei body dell’Italia:

BODY INDIVIDUALISTE:

BODY PROVA PODIO:

BODY ALLENAMENTO: