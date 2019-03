Football americano, Prima Divisione 2019: sabato inizia il campionato, i Seamen Milano debuttano al Vigorelli contro i Lions Bergamo

Questo fine settimana ripartirà il campionato italiano di Prima Divisione di football americano. Dopo otto mesi dall’Italian Bowl 2018 al Lanfranchi di Parma, si torna in campo per il primo impegno stagionale, in cui saranno in azione otto delle nove squadre protagoniste.

Si comincerà sabato alle 18.00 con i Seamen Milano, campioni in carica, che debutteranno al Vigorelli contro i Lions Bergamo. Una cornice affascinante per il primo match dalla stagione, in un impianto sistemato appositamente per questa gara. Alle 20.00 i Dolphins Ancona ospiteranno i Panthers Parma, squadra che dovrà fare a meno di Monardi, ma che resta molto competitiva. Alle 21.00 ci sarà invece il ritorno in Prima Divisione dei Warriors Bologna, che sfideranno i Ducks Lazio. Il programma di questa prima giornata si chiuderà domenica alle 15.00 con i Giants Bolzano, vicecampioni in carica, contro i Giaguari Torino.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming, con Seamen TV che coprirà il match casalingo, mentre FIDAF TV le restanti tre partite. Di seguito il programma completo della prima giornata del campionato italiano di Prima Divisione di football americano.

Sabato 9 marzo

18.00 Seamen Milano vs Lions Bergamo

20.00 Dolphins Anconca vs Panthers Parma

21.00 Warriors Bologna vs Ducks Lazio

Domenica 10 marzo

15.00 Giants Bolzano vs Giaguari Torino

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Comunicato stampa FIDAF