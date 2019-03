Basket, Eurolega 2019, 25a giornata: Milano nella tana del CSKA Mosca, dove non vince dal 2010

Era il 21 ottobre del 2010 quando la prima giornata dell’Eurolega 2010-2011 vide l’Olimpia Milano, allora Armani Jeans, vincere in casa del CSKA Mosca per 73-88. Fu la peggiore stagione europea dell’ex Armata Rossa da più di vent’anni a questa parte, con l’eliminazione già nella prima fase a gironi in base al format di allora, e curiosamente ad accompagnarla all’uscita dall’Europa fu proprio Milano.

Rispetto ad allora le cose sono profondamente cambiate: il CSKA è secondo nella classifica della regular season e già qualificato per i quarti di finale, mentre l’Olimpia è al sesto posto con una vittoria di margine su Baskonia, Olympiacos e Bayern Monaco e due su Maccabi Tel Aviv e Panathinaikos. Non si sa se sarà della partita Daniel Hackett, a causa di una lesione alla retina dell’occhio sinistro, ma la squadra allenata da Dimitris Itoudis rimane un ostacolo difficilissimo, che ha perso soltanto una volta in casa, contro il Maccabi a metà stagione.

Proprio per questo, presentando la partita dal sito ufficiale di Milano, Simone Pianigiani mette a fuoco alcuni particolari: “Presentare la partita con il CSKA è facile. Ha il migliore attacco dell’intera EuroLeague, grande gioco di assieme, un allenatore con cui in casa non ha mai perso più di una partita per stagione e quest’anno purtroppo è già successo, ha talento infinito. Sulla carta è una partita proibitiva, lo dicono i numeri, ma noi non dobbiamo pensarci o fare calcoli. Sappiamo di dover giocare sei partite di livello di difficoltà massimo perché affrontiamo le prime quattro più le due squadre di Atene che per blasone, esperienza, ambizioni sono al livello delle altre. Inutile quindi fare previsioni: dobbiamo pensare a noi stessi e a fare la nostra partita, sapendo che pallone dopo pallone ci giocheremo fino in fondo tutte le nostre chance“.

La statistica di cui parla Pianigiani è relativa alla media punti segnati a gara, 88.04, la più alta di tutta la competizione. Nando De Colo è il secondo miglior realizzatore dell’Eurolega dietro a Mike James, con 14.87 punti a partita, ed ha anche la seconda miglior percentuale ai liberi (95.77%, dietro al solo Sergio Llull). A proposito di liberi, va fatto notare come il CSKA si attesti all’80,6% complessivo con De Colo al già citato 95.77%, Hackett all’86,8%, Higgins all’84,3%, Kurbanov all’81,6%, Peters all’87,5% e Sergio Rodriguez all’86,2%. In poche parole, un’autentica batteria di tiratori dalla lunetta, ulteriormente rafforzata dal fatto che la squadra moscovita è la seconda per falli subiti dietro allo Zalgiris Kaunas (che però ha percentuali peggiori dal campo). Non solo: Will Clyburn viaggia a 7.04 rimbalzi a incontro ed ha la quinta miglior valutazione dell’Eurolega (18.48, e anche in questa classifica il primo è Mike James), mentre Sergio Rodriguez è il quarto miglior uomo assist (5.04 ad allacciata di scarpe) e Cory Higgins il migliore da tre (54.24%, con un rilevante 32/59).

Fatte queste premesse, è evidente che anche la miglior Milano potrebbe non riuscire a superare il CSKA. In una classifica ideale delle partite più difficili da affrontare nelle ultime sei partite di stagione regolare europea, questa è senza dubbio in vetta alla graduatoria. All’andata il risultato fu di 85-90 per i moscoviti, con l’A|X Armani Exchange che a un certo punto si ritrovò anche avanti di 12 punti, per poi subire la rimonta ospite con la coppia Higgins-Kyle Hines a risultare decisiva nel finale nonostante i 24 punti di Vladimir Micov. La sostanziale novità rispetto al match dell’8 novembre è che Arturas Gudaitis non c’è, e non tornerà fino alla prossima stagione, mentre la variabile tattica differente si chiama Nemanja Nedovic, il cui fisico sta finalmente decidendo di lasciarlo in pace. Questa è la miglior notizia in vista delle altre partite, quelle che decideranno in maniera chiara il destino milanese in Europa e per le quali sarà necessaria la piena efficienza del roster.

Credit: Ciamillo